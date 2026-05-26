Головна Новини дня Лібанова: навіть повернення молоді в Україну не зупинить депопуляцію

Ua ru
Дата публікації: 26 травня 2026 11:19
Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова. Фото: УП/Назарій Мазилюк

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова заявила, що молоді українці мають більше шансів повернутися в Україну порівняно з людьми старшого віку. Однак навіть це не зупинить депопуляцію України.

Про це Елла Лібанова розповіла в інтерв'ю Діні Бернацькій на Новини.LIVE.

Чи повернеться молодь в Україну

За словами демографині, молодь, яка виїхала з країни на навчання, може повернутися після здобуття освіти, адже такі привабливі робочі місця в інших країнах можуть бути їй недоступні.

"Будь-яка міграція пов'язана з тим, що мігранти першого покоління є людьми другого гатунку. На жаль, це правда. І от якраз молодь скоріше може повернутися, ніж люди старшого віку", — зазначила Лібанова.

Водночас експертка зауважила, навіть якщо повернуться всі українці з-за кордону, це не зупинить скорочення населення. Це пов'язано насамперед з тим, що в країні багато людей старшого віку та низька народжуваність.

"Навіть якщо ми повернемо всі 5 мільйонів, навіть якщо ми туди додамо ще мільйон тих, хто виїхав раніше, з різних причин, то все одно депопуляція неминуча. В нас дуже старе населення", — пояснила Лібанова.

Раніше в інтерв'ю для Новини.LIVE демографиня розповідала про ризик виїзду чоловіків за кордон після закінчення війни. Це своєю чергою може стати новим демографічним викликом для країни.

Також Лібанова вважає, що чим довше буде продовжуватися війна, тим менша кількість українців повернеться з-за кордону. Люди, які були змушені адаптуватися до життя в іншій країні, не мають можливості повернутися через наслідки війни.

Інна Буряк - редактор стрічки новин
Автор:
Інна Буряк
