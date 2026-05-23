Головна Новини дня Лібанова: Чим довше війна, тим менше українців повернеться

Лібанова: Чим довше війна, тим менше українців повернеться

Дата публікації: 23 травня 2026 22:15
Елла Лібанова. Фото: Освіторія

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова переконана, що з кожним роком війни зменшується кількість українських мігрантів, які у перспективі можуть повернутися додому. Люди змушені адаптуватися і за довгий час звикають до свого нового життя.

Такий прогноз фахівець з демографії озвучила в інтерв'ю Діні Бернацькій на Новини.LIVE.

Українські мігранти адаптуються за кордоном

За словами Лібанової, тривалість війни напряму впливає на готовність українців повертатися додому.

"Ми не зможемо повернути велику частину наших мігрантів. Я весь час говорю: чим довше триває війна, то менше людей буде повертатися. Вони змушені там адаптуватися", — акцентувала демограф.

Фахівець підкреслила, що українці за кордоном інтегруються. Вони змушені знаходити роботу, діти йдуть до дитячого садочка чи школи, старші — до університету чи до коледжу. Діти навчаються, дорослі працюють, винаймають житло, облаштовують побут. Так українські родини поступово звикають до нової країни.

Лібанова зазначила, що внаслідок військових дій в Україні руйнуються бізнес, житло, дороги та інфраструктура. Через це частина людей мають дедалі менше шансів повернутися навіть за бажання.

"Тобто люди втрачають можливість сюди повернутися. І тому ми тут нічого не можемо зробити, але це треба розуміти", — відзначила експерт.

В інтерв'ю для Новини.LIVE Лібанова попередила про ризик виїзду українських чоловіків за кордон після війни. Вона переконана, що є ймовірність демографічної загрози.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні зафіксували рекордно низький рівень народжуваності за останні роки. Під час війни народжується менше шести дітей на тисячу населення.

мігранти війна в Україні демографія Елла Лібанова
Яна Катасонова - редактор стрічки новин
Автор:
Яна Катасонова
