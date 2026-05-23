Главная Новости дня Либанова: Чем дольше война, тем меньше украинцев вернется

Либанова: Чем дольше война, тем меньше украинцев вернется

Дата публикации 23 мая 2026 22:15
Элла Либанова. Фото: Освитория

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова убеждена, что с каждым годом войны уменьшается количество украинских мигрантов, которые в перспективе могут вернуться домой. Люди вынуждены адаптироваться и за долгое время привыкают к своей новой жизни.

Такой прогноз специалист по демографии озвучила в интервью Дине Бернацкой на Новини.LIVE.

Украинские мигранты адаптируются за границей

По словам Либановой, продолжительность войны напрямую влияет на готовность украинцев возвращаться домой.

"Мы не сможем вернуть большую часть наших мигрантов. Я все время говорю: чем дольше длится война, тем меньше людей будет возвращаться. Они вынуждены там адаптироваться", — акцентировала демограф.

Специалист подчеркнула, что украинцы за рубежом интегрируются. Они вынуждены находить работу, дети идут в детский сад или школу, старшие — в университет или колледж. Дети учатся, взрослые работают, снимают жилье, обустраивают быт. Так украинские семьи постепенно привыкают к новой стране.

Либанова отметила, что в результате военных действий в Украине разрушаются бизнес, жилье, дороги и инфраструктура. Из-за этого часть людей имеют все меньше шансов вернуться даже при желании.

"То есть люди теряют возможность сюда вернуться. И поэтому мы здесь ничего не можем сделать, но это надо понимать", — отметила эксперт.

В интервью для Новини.LIVE Либанова предупредила о риске выезда украинских мужчин за границу после войны. Она убеждена, что есть вероятность демографической угрозы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине зафиксировали рекордно низкий уровень рождаемости за последние годы. Во время войны рождается менее шести детей на тысячу населения.

мигранты война в Украине демография Элла Либанова
Яна Катасонова
Яна Катасонова
