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Головна Новини дня Лібанова: Україну неминуче чекає депопуляція

Лібанова: Україну неминуче чекає депопуляція

Ua ru
1 вересня 2026 06:25
Лібанова заявила, що на Україну чекає депопуляція
Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова. Фото: кадр з відео

Україну в майбутньому чекає депопуляція за будь-якого сценарію розвитку подій. Єдиний вихід із ситуації — компенсувати скорочення населення якістю людського капіталу.

Як повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, про це заявила директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова під час першого міжнародного форуму "Україна Завтра".

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Що чекає на Україну в майбутньому

За словами Лібанової, українці мають довше залишатися здоровими та економічно активними. Окрім того, система освіти повинна готувати не просто людей з дипломами, а інженерів, техніків, будівельників та інших фахівців, необхідних для повоєнного розвитку економіки.

"З демографією в нас погано, депопуляція нас чекає неминуче, в будь-якому варіанті розвитку подій. І в нас є вихід тільки один — поліпшувати якість людського капіталу. Тобто брати не кількістю, а брати якістю. Що це означає? Люди мають жити довше... жити в працездатному, економічному, здоровому стані. Друге, люди мають бути освіченими. При чому освіченими не будь-який варіант вищої освіти – співаємо, пляшемо, руками машемо. Ми маємо готувати інженерів, ми маємо готувати технарів, ми маємо готувати будівельників, ми маємо готувати тих, хто зможе розвинути українську економіку після війни", — резюмувала вона.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Лібанова висловила переконання, що чим довше триває війна, тим менше українців повернуться додому. Причиною тому є те, що люди повинні адаптуватися і за довгий час звикають до свого нового життя.

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Також ми писали, що за словами Лібанової, молоді українці мають більше шансів повернутися в Україну порівняно з людьми старшого віку. Проте навіть це не зупинить депопуляцію України.

українці професії війна в Україні демографія Елла Лібанова
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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