В Україні вдвічі скоротилась кількість першокласників - МОН

Першокласники. Фото: УНІАН

Цього навчального року в Україні до першого класу пішли понад 243 тисячі дітей, що майже вдвічі менше, ніж у 2018/2019 навчальному році. Скорочення кількості першокласників пов’язують зі зниженням народжуваності та виїздом українських родин за кордон через війну.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України, передає Новини.LIVE.

Реклама

Скільки дітей пішли до першого класу цього року

Міністерство освіти і науки України повідомило, що цього року українські школи прийняли понад 243 тисячі першокласників. Для порівняння, у 2018/2019 навчальному році за шкільні парти вперше сіли майже 455 тисяч дітей.

З цього можна зробити висновок, що за кілька років кількість дітей, які починають навчання у першому класі, скоротилася майже вдвічі. Тенденція до зменшення кількості першокласників спостерігається вже не перший рік. У 2025 році до школи пішли близько 252 тисяч дітей — приблизно на 62 тисячі менше, ніж роком раніше.

Чому в Україні поменшало першокласників

МОН зазначають, що на демографічну ситуацію впливають одразу кілька факторів. Серед основних причин називають падіння народжуваності та виїзд українських сімей із дітьми за межі країни через повномасштабну війну.

Читайте також:

Відомо, що шість років тому в Україні народилося близько 299 тисяч дітей. Нині значна частина українських дітей перебуває за кордоном і продовжує там здобувати освіту. Приблизно 315 тисяч українських дітей зараз навчаються в інших країнах. Для них українське відомство розробило різні формати навчання, які мають допомогти зберегти зв’язок із системою української освіти.

У новому навчальному році понад 8 тисяч українських шкіл працюватимуть в очному форматі. Ще 2 211 закладів організують освітній процес за змішаною формою. Дистанційне навчання цього року проводитимуть у 1 306 закладах освіти.

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський повідомив — в Україні створили необхідні умови для старту нового навчального року в школах. Водночас глава держави зауважив, що рівень безпеки поки що залишається недостатнім у частині закладів освіти. Президент підкреслив, що держава має й надалі облаштовувати укриття та впроваджувати додаткові заходи безпеки, щоб діти могли продовжувати навчання в умовах війни.

Новини.LIVE інформували, що Кирило Буданов зазначив, що частина дітей навчатиметься у звичайних класах, а через безпекові ризики інші здобуватимуть освіту в укриттях або підземних школах. Керівник Офісу Президента наголосив, що такі умови стали наслідком повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України.