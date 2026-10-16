Міністр освіти та науки Андрій Бутенко. Фото: facebook.com/andrij.butenko

В Україні на початку жовтня майже 70% шкіл працювали в очному форматі, понад 19% проводили заняття змішано, а ще 11% навчали дітей дистанційно. Загалом цього навчального року до навчання долучилися близько 3,4 млн дітей. Міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив, що через регулярні російські атаки заклади освіти змушені адаптувати організацію навчального процесу до безпекових умов.

Про це Бутенко повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Новини.LIVE.

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Майже 70% шкіл в Україні працюють очно: Бутенко назвав статистику

За словами міністра, найбільша частка закладів освіти продовжує працювати очно. На початку жовтня такий формат обрали майже 70% шкіл. Ще понад 19% закладів організували навчання у змішаному форматі, який поєднує очні заняття з дистанційними, а 11% проводили уроки онлайн.

"Цьогоріч навчання розпочало близько 3 мільйонів 400 тисяч дітей. На початку жовтня майже 70% шкіл працювали очно. Понад 19% в Україні працює у форматі змішаному, або 11% також дистанційно", — зазначив Бутенко.

Міністр наголосив, що навчальний рік проходить у складних умовах через регулярні російські атаки на освітні заклади. За його словами, Росія цілеспрямовано атакує освітню інфраструктуру, як і енергетичні об’єкти та інші критично важливі об’єкти.

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"Атаки на заклади освіти тривають регулярно. Ворог свідомо обрав освіту мішенню, такою ж, як енергетику та критичну інфраструктуру", — додав урядовець.

Через посилення обстрілів школи змушені змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації. Міністерство освіти і науки розробило алгоритми дій та сценарії, які мають допомогти закладам організовувати освітній процес у складних умовах. Бутенко зазначив, що в низці регіонів уже є позитивні результати застосування цих рішень.

Окремо міністр звернув увагу на виклики, які постануть перед системою освіти взимку. Він закликав народних депутатів, керівників обласних військових адміністрацій та управлінь освіти долучатися до пошуку рішень, які дозволять зберегти доступ дітей до навчання та забезпечити його якість.

"Очікувати, що ситуація буде швидко повертатися назад, нам не доводиться. Тож звертаюся до всіх народних депутатів, звертаюся до всіх керівників обласних військових адміністрацій, управлінь освіти. Ми відкриті для пошуку рішень", — заявив Бутенко.

Як писали Новини.LIVE, у 2026 році до першого класу в Україні пішли понад 243 тисячі дітей, тоді як у 2018/2019 навчальному році їх було майже 455 тисяч. У Міністерстві освіти і науки пояснюють скорочення кількості першокласників зниженням народжуваності та виїздом українських родин за кордон через повномасштабну війну. Також близько 315 тисяч українських дітей навчаються в інших країнах, а для них МОН розробило формати навчання, які допомагають зберігати зв’язок з українською освітою.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що, попри підготовку до нового навчального року, рівень безпеки в частині українських шкіл досі не відповідає потребам дітей. Він наголосив на необхідності продовжувати облаштування укриттів, забезпечення шкільними автобусами та впровадження інших заходів, які дозволять учням навчатися під час війни. Також глава держави зазначив, що через тривале дистанційне навчання, спочатку під час пандемії COVID-19, а потім через повномасштабну війну, дітям дуже бракує живого спілкування.