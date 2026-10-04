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Безопасность для детей: в Запорожье открыли подземный детсад

Ua ru
4 октября 2026 09:10
В Запорожье открылся подземный детский сад
Дети с учительницей в подземной школе. Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье начал работу подземный детский сад "Каштан". Дошкольное учреждение оборудовали в противорадиационном укрытии. В детском саду, где смогут обучаться 140 детей, есть шесть учебных помещений, столовая, медицинский пункт, санитарные комнаты и душевые. Учреждение будет работать даже в случае отсутствия света, так как имеет два независимых источника электропитания.

Об этом со ссылкой на Министерство образования и науки Украины сообщает Новини.LIVE.

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Не только безопасность, но и инклюзивность

Подземное пространство не только безопасное, но и безбарьерное. В помещениях установили информационные таблички шрифтом Брайля, тактильные плиты и направляющие полосы, оборудовали лифт и три санузла для маломобильных людей. В центре для проведения коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками будут работать учителя-логопеды, учителя-дефектологи и практический психолог.

Подземный детсад в Запорожье
Запорожский подземный детский сад. Фото: Запорожская ОВА

Пока не было подземного детского сада, маленькие жители Запорожья получали образование в смешанном формате. Очные занятия проводили в две смены в самом простом укрытии. Находиться в учреждении дети могли не более трех часов. Питания в таком детском саду не было.

"Новое подземное помещение позволяет перейти к полноценному режиму работы: дети смогут находиться в садике в течение всего дня и получать питание", — отметили в Министерстве образования Украины.

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Дошкольники в подземном детском саду в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца сообщал, что во время воздушных тревог около 8% укрытий в Украине остаются закрытыми. К тому же некоторые бомбоубежища, которые указаны на картах и в приложении, не существуют вообще. Люди приходят по указанному адресу и видят, что спрятаться там негде.

Также Новини.LIVE со ссылкой на проект "Наша справа" писал, что в Украине есть десятки тысяч бомбоубежищ. Правда, большинство укрытий самые простые. Больше всего защитных сооружений во Львовской области,

образование бомбоубежище детский садик безопасность укрытия
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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