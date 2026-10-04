У Запоріжжі запрацював підземний дитсадок

Діти з викладачкою в підземній школі. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі запрацював підземний дитячий садочок "Каштан". Дошкільний заклад облаштували у протирадіаційному укритті. У дитсадку, де зможуть навчатися 140 дітей, є шість навчальних приміщень, їдальня, медичний пункт, санітарні кімнати та душові. Заклад працюватиме навіть під час відсутності світла, адже має два незалежних джерела електроживлення.

Про з посиланням на Міністерство освіти та науки України повідомляє Новини.LIVE.

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Не лише безпека, а й інклюзивність

Підземний простір не лише безпечний, а й безбар'єрний. У приміщеннях установили інформаційні таблички шрифтом Брайля, тактильні плити та напрямні смуги, облаштували підйомний ліфт і три санвузли для маломобільних людей. В осередку для проведення корекційно-розвиткових занять із дошкільнятами працюватимуть учителі-логопеди, учителі-дефектологи та практичний психолог.

Запорізький підземний дитячий садок. Фото: Запорізька ОВА

Доки не було підземного дитсадка, маленькі жителі Запоріжжя отримували освіту у змішаному форматі. Очні заняття проводили у дві зміни в найпростішому укритті. Перебувати в закладі діти могли щонайбільше три години. Харчування в такому дитсадку не було.

"Новий підземний простір дає змогу перейти до повноцінного режиму роботи: діти зможуть перебувати в садку впродовж усього дня та отримувати харчування", — зазначили в Міністерстві освіти України.

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