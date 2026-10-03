Лубінець: 8% укриттів в Україні залишаються зачиненими під час атак РФ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що близько 8% укриттів залишаються зачиненими під час російських атак. Крім того, деяка частина з них існує лише на папері.

Про це Дмитро Лубінець повідомив в розслідуванні Новини.LIVE "Нашої справи".

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Укриття в Україні

"У нас є вже зараз зафіксована достатньо велика кількість скарг, які ми отримуємо. 8% укриттів взагалі були зачинені. Ми навіть встановили, що були випадки, коли укриття на мапі є, в додатку є на телефоні, а фактично його немає", — розповів Лубінець.

Водночас у вересні 2026 року Міністерство фінансів вирішило відкласти до грудня фінансування 39 мільярдів гривень капітальних видатків, запланованих на вересень і листопад. Зокрема, йдеться про кошти, передбачені для будівництва укриттів у закладах освіти та медичних установах.

Головний інспектор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності апарату "ДСНС" Олексій Дмитрюк розповів, що наразі Фонд захисних споруд цивільного захисту в Україні налічує понад 69 тисяч обʼєктів, з яких шість на тимчасово окупованих територіях і майже 2300 в зоні активних бойових дій.

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"Тобто на підконтрольній уряду території наразі обліковуються 60 тисяч обʼєктів фонду, з яких майже 85% мають статус готових або обмежено готових до використання за призначенням", — додав Дмитрюк.

Як писали Новини.LIVE, журналістка проєкту "Наша справа" Марія Гураль детально дізналася про стан укриттів в Україні. Зокрема, найбільше об'єктів обліковує Львівська та Харківська області. Водночас у Полтавській області понад 41% обʼєктів мають статус "не готові до використання".

А голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк зазначила, що питання безпеки мешканців районів, де під час російських атак недостатньо укриттів, планують враховувати ще під час містобудівного планування. Відтепер громади мають заздалегідь визначати місця розташування захисних споруд, а містобудівна документація не зможе пройти експертизу без відповідної схеми укриттів.