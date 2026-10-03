Лубинец: 8 % укрытий в Украине остаются закрытыми во время атак РФ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что около 8% укрытий остаются закрытыми во время российских атак. Кроме того, часть из них существует лишь на бумаге.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в расследовании Новини.LIVE "Наша справа".

Реклама

Укрытия в Украине

"У нас уже сейчас зафиксировано достаточно большое количество жалоб, которые мы получаем. 8% укрытий вообще были закрыты. Мы даже установили, что были случаи, когда укрытие есть на карте, есть в приложении на телефоне, а фактически его нет", — рассказал Лубинец.

В то же время в сентябре 2026 года Министерство финансов решило отложить до декабря финансирование 39 миллиардов гривен капитальных расходов, запланированных на сентябрь и ноябрь. В частности, речь идет о средствах, предусмотренных для строительства укрытий в учебных заведениях и медицинских учреждениях.

Главный инспектор Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности аппарата "ГСЧС" Алексей Дмитрюк рассказал, что в настоящее время Фонд защитных сооружений гражданской защиты в Украине насчитывает более 69 тысяч объектов, из которых шесть находятся на временно оккупированных территориях и почти 2300 — в зоне активных боевых действий.

Читайте также:

"То есть на подконтрольной правительству территории в настоящее время числятся 60 тысяч объектов фонда, из которых почти 85% имеют статус готовых или ограниченно готовых к использованию по назначению", — добавил Дмитрюк.

Как писали Новини.LIVE, журналистка проекта "Наша справа" Мария Гураль подробно изучила состояние укрытий в Украине. В частности, больше всего объектов числится во Львовской и Харьковской областях. В то же время в Полтавской области более 41% объектов имеют статус "не готовы к использованию".

А председатель профильного комитета Верховной Рады Елена Шуляк отметила, что вопрос безопасности жителей районов, где во время российских атак недостаточно укрытий, планируется учитывать еще на этапе градостроительного планирования. Отныне громады должны заранее определять места расположения защитных сооружений, а градостроительная документация не сможет пройти экспертизу без соответствующей схемы укрытий.