Шкіль: Autostrada продовжує роботи попри проблеми з фінансуванням

Ремонт дороги. Фото: Новини.LIVE

Засновник Autostrada Максим Шкіль повідомив, що компанія продовжує працювати попри складну ситуацію з державними фінансами. Робота продовжується на всіх об’єктах відповідно до затверджених графіків.

Про це Максим Шкіль повідомив у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Autostrada продовжує працювати

Шкіль зазначив, що упродовж останнього тижня провів чисельні зустрічі із замовниками та керівниками різних рівнів.

За його словами, Autostrada допомагає відновлювати пошкоджену інфраструктуру та захищати обʼєкти на тлі російських ударів.

"Робимо все від нас залежне для захисту людей і критичних обʼєктів інфраструктури. Розуміємо складну ситуацію з державними фінансами. Автострада продовжує виконання робіт на всіх об’єктах відповідно до затверджених графіків", — розповів Шкіль.

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У компанії очікують, що держава зможе виконати свої фінансові зобов'язання за вже реалізовані обсяги робіт після надходження чергових траншів міжнародної допомоги.

"У найскладніші часи важливо зберігати діалог і спільно працювати над стійкістю та відновленням країни", — додав засновник Autostrada.

Допис Шкіля. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 17 вересня Шкіль повідомив про припинення всіх капітальних видатків, внаслідок чого Autostrada вимушено зупинила роботи на всіх обʼєктах. За його словами, рішення ухвалили без попереджень.

Згодом Шкіль заявив, що державні кошти за виконані дорожні роботи розподіляються нерівномірно. За його словами, підприємству доводилося чекати на оплату виконаних робіт понад пів року.