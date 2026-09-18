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Кошти чекали пів року: держава заборгувала Autostrada майже 10 млрд грн

Ua ru
18 вересня 2026 14:02
Шкіль розкритикував розподіл коштів на ремонт доріг
Максим Шкіль. Фото: Facebook/Максим Шкіль

Власник компанії "Автострада" Максим Шкіль заявив про нерівномірний розподіл державних коштів за виконані роботи з ремонту доріг. За його словами, компанія чекала на оплату понад шість місяців. Шкіль зазначив, що "Автострада" має найбільший обсяг виконаних робіт серед учасників ринку — майже 40% по країні.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Шкіль заявив про нерівномірний розподіл коштів

За словами Шкіля, сума заборгованості перед компанією вдвічі перевищує борг перед найближчим конкурентом.

На кошти чекали понад 6 місяців: Автострада заявила про борг у майже 10 млрд грн - фото 1
Пост Максима Шкіля. Фото: скриншот

За даними, які навів Шкіль, держава заборгувала "Автостраді" майже 12 млрд грн лише за ремонт доріг, однак компанія отримала 2,7 млрд грн. Для порівняння, заборгованість перед іншим учасником ринку, за його словами, становить близько 6 млрд грн, тоді як йому виділили 3 млрд грн.

"Цифри говорять за себе — кошти виділено непрозоро і нерівномірно", — заявив Шкіль.

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Власник "Автостради" додав, що компанія неодноразово повідомляла посадовцям про нерівномірний розподіл коштів, однак, за його словами, питання досі залишається на рівні обговорень.

Окремо Шкіль заявив про рішення Міністерства фінансів зупинити фінансування капітальних видатків. За його словами, це може призвести до зупинки робіт із захисту енергетики, виконання планів зі стійкості та завершення вже розпочатих об'єктів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 17 вересня компанія "Автострада" заявила про вимушену зупинку робіт на всіх своїх об’єктах. Власник компанії Максим Шкіль повідомив, що держава без попередження та обговорення припинила фінансування всіх капітальних видатків.

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 вересня політолог Ярослав Телешун заявив про проблеми з бюджетним фінансуванням в Україні на тлі дефіциту коштів. За його словами, зупинка ключових видатків може позначитися на будівництві, відновленні об’єктів та заходах із захисту енергетичної інфраструктури.

держбюджет гроші економіка бюджет ремонт дороги
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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