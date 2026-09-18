Телешун пояснив проблеми України з бюджетним фінансуванням

Ярослав Телешун. Фото: Facebook/Ярослав Телешун

В Україні виникли проблеми з бюджетним фінансуванням на тлі дефіциту коштів. Політолог Ярослав Телешун зазначив, що ситуація пов'язана не лише з оборонним бюджетом, а й з іншими напрямами державних видатків. Зупинка ключових видатків може вплинути на реалізацію важливих державних проєктів, зокрема будівництво, відновлення об'єктів та заходи із захисту енергетичної інфраструктури.

Про це Телешун розповів в ефірі Ранок.LIVE, передає Новини.LIVE.

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В Україні виникли проблеми з бюджетним фінансуванням

"Справді, зупинка ключових базоутворюючих статей видатків України — це зупинка, справді, певних дій, спрямованих на обороздатність, мається на увазі те, що укріплення енергооб'єктів, про які зазначалося, і будівництво, відновлення якихось там комунальних, державних об'єктів", — заявив Телешун.

Експерт також звернув увагу на політичну складову ситуації. За його словами, уряд, парламент і президент намагаються перекласти відповідальність один на одного через проблеми з бюджетом та міжнародним фінансуванням.

"А зараз іде якраз політичний процес, бо ми бачимо, що є заяви голів профільних комітетів, фінансового комітету щодо тих проблем, які є, і кожна сторона намагається максимально перекинути відповідальність на іншу", — зазначив він.

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Телешун пов'язує частину проблем із доступом України до міжнародного фінансування. Зокрема, він згадав невиконання окремих вимог у межах механізму Ukraine Facility та умови Міжнародного валютного фонду, до яких прив'язані кошти не лише МВФ, а й Європейського Союзу.

За його словами, ситуація є результатом відповідальності одразу кількох сторін — уряду, парламенту та президента. Водночас обмеження фінансування може мати наслідки для різних сфер бюджетних видатків.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 16 вересня представник фракції "Батьківщина" Вадим Івченко попередив про критичне вичерпання внутрішніх ресурсів України, які спрямовуються на потреби Міністерства оборони. За його словами, через значний дефіцит коштів у державному бюджеті під загрозою опинилися навіть базові виплати українським захисникам.