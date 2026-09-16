Грошей на зарплати військовим вистачить менш ніж на два місяці

Український військовий. REUTERS/Anatolii Stepanov

Внутрішні ресурси країни, які повністю спрямовуються на потреби Міністерства оборони, критично вичерпалися. Наразі в державному бюджеті утворилася настільки масштабна "діра", що під загрозою опинилися навіть базові виплати українським захисникам.

Про таку ситуацію з фінансуванням оборонного сектору попередив представник фракції "Батьківщина" Вадим Івченко в ефірі Вечір.LIVE.

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За словами політика, держава фактично достроково вичерпує фінансові резерви, розраховані до кінця року. Ситуація зайшла у глухий кут, адже коштів не вистачає не те що на підвищення забезпечення, а й на виплату стандартних окладів розміром до 20 тисяч гривень.

"В нас немає двох місяців взагалі на виплату заробітних плат, вибачте, до 20 тисяч, взагалі. Я ж казав, що в нас катастрофа з бюджетом, і це потрібні зміни до бюджету, партнерські допомоги, щоб хоча би закрити дирку. Я вже не кажу про підвищення якихось речей", — наголосив парламентар.

Івченко підкреслив, що весь український бюджет йде безпосередньо на армію, проте цих надходжень об'єктивно недостатньо. Щоб уникнути зупинки фінансування військовослужбовців, парламент має ухвалити термінові бюджетні зміни, а уряд мусить залучити додаткові гроші від міжнародних союзників.

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"Я сказав два місяці. Я сказав, що ми зараз витрачаємо останні місяці року. Ми 100% бюджету витрачаємо на Міністерство оборони. Наш бюджет йде на Міністерство оборони, нам сьогодні потрібні додаткові кошти", — констатував представник "Батьківщини".

Новини.LIVE раніше повідомляли, що у вівторок, 15 вересня, Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2027 рік. Урядовці запевняють, що документ гарантує стабільне фінансування ключових напрямів, передусім рекордні видатки на сектор оборони та безпеки країни.

Водночас Україна ризикує втратити левову частку із 29,5 мільярда доларів міжнародної допомоги, якщо Верховна Рада зволікатиме з ухваленням критично важливих законів, від яких безпосередньо залежить утримання війська. Голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев підкреслив, що через дефіцит коштів у бюджеті доводиться жорстко розставляти пріоритети, згортаючи розширення підтримки бізнесу та частину соціальних виплат.

Поглиблюють бюджетну кризу й постійні російські обстріли останніх місяців, які значно збільшили масштаби руйнувань та вимагають нових витрат на захист інфраструктури. Попри вимушений перегляд статей кошторису на користь військових потреб, прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив, що уряд зберігає контроль над ситуацією та має ресурси, аби пройти цей складний етап.