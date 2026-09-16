Денг на зарплаты военным хватит менее чем на два месяца

Украинский военный. REUTERS/Анатолий Степанов

Внутренние ресурсы страны, которые полностью направляются на нужды Министерства обороны, критически исчерпаны. В настоящее время в государственном бюджете образовалась настолько масштабная «дыра», что под угрозой оказались даже базовые выплаты украинским защитникам.

О такой ситуации с финансированием оборонного сектора предупредил представитель фракции Батькивщина Вадим Ивченко в эфире Вечір.LIVE.

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Бойцам ВСУ нечем платить зарплаты

По словам политика, государство фактически досрочно исчерпывает финансовые резервы, рассчитанные до конца года. Ситуация зашла в тупик, ведь средств не хватает не то что на повышение обеспечения, но и на выплату стандартных окладов в размере до 20 тысяч гривен.

"У нас нет двух месяцев вообще на выплату заработных плат, извините, до 20 тысяч, вообще. Я же говорил, что у нас катастрофа с бюджетом, и нужны изменения в бюджете, помощь партнеров, чтобы хотя бы закрыть дыру. Я уже не говорю о повышении чего-либо", — подчеркнул парламентарий.

Ивченко подчеркнул, что весь украинский бюджет идет непосредственно на армию, однако этих поступлений объективно недостаточно. Чтобы избежать остановки финансирования военнослужащих, парламент должен принять срочные бюджетные поправки, а правительство должно привлечь дополнительные средства от международных союзников.

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"Я сказал два месяца. Я сказал, что мы сейчас тратим последние месяцы года. Мы 100% бюджета тратим на Министерство обороны. Наш бюджет идет на Министерство обороны, нам сегодня нужны дополнительные средства", — констатировал представитель "Батькивщины".

Новини.LIVE ранее сообщали, что во вторник, 15 сентября, Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2027 год. Члены правительства уверяют, что документ гарантирует стабильное финансирование ключевых направлений, прежде всего рекордные расходы на сектор обороны и безопасности страны.

В то же время Украина рискует потерять львиную долю из 29,5 миллиарда долларов международной помощи, если Верховная Рада будет медлить с принятием критически важных законов, от которых напрямую зависит содержание армии. Председатель налогового комитета парламента Даниил Гетманцев подчеркнул, что из-за дефицита средств в бюджете приходится жестко расставлять приоритеты, сворачивая меры поддержки бизнеса и сокращая часть социальных выплат.

Усугубляют бюджетный кризис и постоянные российские обстрелы последних месяцев, которые значительно увеличили масштабы разрушений и требуют новых расходов на защиту инфраструктуры. Несмотря на вынужденный пересмотр статей сметы в пользу военных нужд, премьер-министр Сергей Корецкий подчеркнул, что правительство сохраняет контроль над ситуацией и располагает ресурсами, чтобы пройти этот сложный этап.