Телешун объяснил проблемы Украины с бюджетным финансированием

Ярослав Телешун. Фото: Facebook/Ярослав Телешун

В Украине возникли проблемы с бюджетным финансированием на фоне дефицита средств. Политолог Ярослав Телешун отметил, что ситуация связана не только с оборонным бюджетом, но и с другими направлениями государственных расходов. Приостановка ключевых расходов может повлиять на реализацию важных государственных проектов, в частности на строительство, восстановление объектов и меры по защите энергетической инфраструктуры.

Об этом Телешун рассказал в эфире Ранок.LIVE, передает Новини.LIVE.

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В Украине возникли проблемы с бюджетным финансированием

"Действительно, приостановка ключевых базовых статей расходов Украины — это приостановка, действительно, определенных действий, направленных на оборонную способность, имеется в виду то, что укрепление энергообъектов, о которых говорилось, и строительство, восстановление каких-то там коммунальных, государственных объектов", — заявил Телешун.

Эксперт также обратил внимание на политическую составляющую ситуации. По его словам, правительство, парламент и президент пытаются переложить ответственность друг на друга из-за проблем с бюджетом и международным финансированием.

"А сейчас как раз идет политический процесс, потому что мы видим, что есть заявления председателей профильных комитетов, финансового комитета относительно существующих проблем, и каждая сторона пытается максимально переложить ответственность на другую",— отметил он.

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Телешун связывает часть проблем с доступом Украины к международному финансированию. В частности, он упомянул невыполнение отдельных требований в рамках механизма Ukraine Facility и условий Международного валютного фонда, к которым привязаны средства не только МВФ, но и Европейского Союза.

По его словам, ситуация является результатом ответственности сразу нескольких сторон — правительства, парламента и президента. В то же время ограничение финансирования может иметь последствия для различных сфер бюджетных расходов.

Как сообщали Новини.LIVE, 17 сентября компания "Автострада" заявила о вынужденной остановке работ на всех своих объектах. Владелец компании Максим Шкиль сообщил, что государство без предупреждения и обсуждения прекратило финансирование всех капитальных расходов.

Как сообщали Новини.LIVE, 16 сентября представитель фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко предупредил о критическом исчерпании внутренних ресурсов Украины, направляемых на нужды Министерства обороны. По его словам, из-за значительного дефицита средств в государственном бюджете под угрозой оказались даже базовые выплаты украинским защитникам.