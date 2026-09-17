Автомагистраль приостанавливает работы: Минфин заморозил расходы

Ремонт дорог. Иллюстративное фото: Autostrada

Компания "Автострада" заявила о вынужденной остановке работ на всех своих объектах. Владелец компании Максим Шкиль сообщил о прекращении государственного финансирования всех капитальных расходов. По его словам, решение было принято без предупреждений, обсуждения и диалога.

Об этом Максим Шкиль сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE в четверг, 17 сентября.

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"Автострада" приостанавливает работы

Максим Шкиль заявил, что государство в один день прекратило финансирование капитальных расходов. Он подчеркнул, что компанию якобы не предупреждали об этом, а решение не обсуждали заранее.

"Доработались. Сегодня государство в один день, без предупреждений, какого-либо обсуждения и диалога, приостановило финансирование всех капитальных расходов", — написал основатель компании "Автострада".

Шкиль также отметил, что прекращение финансирования может повлиять на выплату заработной платы, обслуживание кредитов и расчеты с поставщиками.

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"Заработная плата целых отраслей экономики, проценты по кредитам, расчеты с поставщиками — это точно не головная боль депутатов и не Министерства финансов; у них свой бизнес-план, а нас просто ставят перед фактом", — пояснил генеральный директор компании.

В связи с этим "Автострада" вынуждена приостановить работы на всех объектах.

Какие проекты реализует "Автострада"

"Автострада" — одна из крупнейших дорожно-инфраструктурных компаний в Украине. Компания строит дороги, мосты, водопроводы, защитные сооружения для энергетики и станции метро.

Среди ее крупнейших текущих проектов — метро на Виноградарь и реконструкция путепровода возле станции метро "Черниговская" в Киеве.

В то же время Шкиль не уточнил, какие именно объекты и проекты будут приостановлены, а также коснется ли это работ, финансируемых из местных бюджетов или за счет международной помощи.

Что известно о государственных расходах

Заявление Шкиля прозвучало на фоне проблем с государственными финансами. Накануне министр финансов Сергей Марченко предупредил о возможном кризисе ликвидности.

Также Марченко сообщил об ожидаемом недополучении 70 млрд грн налоговых поступлений и отметил, что до конца 2026 года для сектора обороны необходимо дополнительно найти 27 млрд долларов.

В то же время официального объяснения от Министерства финансов или Казначейства относительно прекращения финансирования капитальных расходов пока нет.

Скриншот заявления Максима Шкиля/Facebook

Напомним, что председатель Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что из-за нехватки средств часть подготовки энергетики к зиме отложили до декабря. По ее словам, речь прежде всего идет о капитальных расходах на строительство и реконструкцию больниц, обустройство укрытий в больницах и школах, защиту энергетики и строительство социального жилья. Пидласа отметила, что подготовку энергетики к зиме частично перенесли именно из-за нехватки финансирования.

Новини.LIVE сообщали, что прожиточный минимум на 2027 год предложили установить на уровне 3 559 гривен. Министр финансов Сергей Марченко согласился, что эта сумма не соответствует реальной стоимости жизни. В Минфине предлагают отвязать социальные выплаты, штрафы и сборы от прожиточного минимума, чтобы определять его реальный размер.

Новини.LIVE также писали, что правительство поручило Минфину ускорить продажу государственного Sense Bank после урегулирования накопившихся проблем совместно с Нацбанком. Также рассматриваются кадровые изменения в руководстве банка после материалов антикоррупционных органов. Нового руководителя "Нафтогаза" планируют выбрать на прозрачном конкурсе, а оптимальным временем для назначения назвали период после отопительного сезона.