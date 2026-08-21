Корецкий заявил о продаже Sense Bank и смене руководителя «Нафтогаза»

Премьер-министр Сергей Корецкий. Фото: пресс-служба Рады

Министерство финансов получило поручение ускорить продажу государственного Sense Bank. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что перед этим Минфин совместно с Национальным банком должен решить все накопившиеся проблемы финансового учреждения. Также правительство отреагировало на материалы антикоррупционных органов, касающиеся банка и кадровых вопросов в его руководстве.

Об этом Корецкий заявил во время заседания Верховной Рады в пятницу, 21 августа, передает Новини.LIVE.

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Sense Bank готовят к продаже

По словам премьера, правительство отреагировало на материалы антикоррупционных органов и приняло решение относительно руководства государственного банка.

Корецкий отметил, что были даны рекомендации об отстранении председателя наблюдательного совета и председателя правления Sense Bank. Также, по его словам, имеются претензии к руководителю отдела финансового мониторинга банка.

"В отношении Sense Bank есть четкая инструкция для Министерства финансов ускорить продажу банка. До этого Минфин совместно с Национальным банком должен решить все накопившиеся проблемы", — заявил Корецкий.

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Кадровые изменения в "Нафтогазе"

Премьер также рассказал о предстоящих изменениях в руководстве "Нафтогаза". По его словам, кадровый вопрос должен решать наблюдательный совет компании в соответствии с принципами корпоративного управления.

Корецкий сообщил, что для избрания нового руководителя планируется провести прозрачный конкурс. Он добавил, что оптимальным вариантом было бы назначение нового председателя уже после завершения отопительного сезона, чтобы обеспечить стабильную работу компании в текущий период.

Как писали Новини.LIVE, Национальный банк Украины инициирует смену руководства государственного Sense Bank после обнародования материалов НАБУ. Регулятор признал председателя наблюдательного совета Николая Гладишенко не соответствующим требованиям независимости и требует прекратить его полномочия. Также НБУ проверяет профессиональную пригодность председателя правления банка Алексея Ступака.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Кабинет министров принял решение об отстранении председателя наблюдательного совета государственного Sense Bank Николая Гладишенко. Кроме того, правительство инициировало отстранение председателя правления банка и заявило о необходимости привлечения к ответственности других должностных лиц, фигурирующих в материалах досудебного расследования. Решение было принято после обнародования антикоррупционными органами материалов и проведения следственных действий в банке.