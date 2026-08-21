Корецький заявив про продаж Sense Bank і зміну керівника Нафтогазу

Прем’єр-міністр Сергій Корецький. Фото: пресслужба Ради

Міністерство фінансів отримало доручення прискорити продаж державного Sense Bank. Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що перед цим Мінфін спільно з Національним банком має вирішити всі накопичені проблеми фінустанови. Також уряд відреагував на матеріали антикорупційних органів щодо банку та кадрових питань у його керівництві.

Про це Корецький заявив під час засідання Верховної Ради у п’ятницю, 21 серпня, передає Новини.LIVE.

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Sense Bank готують до продажу

За словами прем’єра, уряд відреагував на матеріали антикорупційних органів та ухвалив рішення щодо керівництва державного банку.

Корецький зазначив, що були рекомендації щодо відсторонення голови наглядової ради та голови правління Sense Bank. Також, за його словами, є претензії до керівника фінансового моніторингу банку.

"Щодо Sense Bank є чітка інструкція для Міністерства фінансів прискорити продаж банку. До того Мінфін спільно з Національним банком мають вирішити всі накопичені проблеми", — заявив Корецький.

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Кадрові зміни у "Нафтогазі"

Прем’єр також розповів про майбутні зміни в керівництві "Нафтогазу". За його словами, кадрове питання має вирішувати наглядова рада компанії відповідно до принципів корпоративного управління.

Корецький повідомив, що для обрання нового керівника планують провести прозорий конкурс. Він додав, що оптимальним варіантом було б призначення нового голови вже після завершення опалювального сезону, щоб забезпечити стабільну роботу компанії в поточний період.

Як писали Новини.LIVE, Національний банк України ініціює зміну керівництва державного Sense Bank після оприлюднення матеріалів НАБУ. Регулятор визнав голову наглядової ради Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності, та вимагає припинити його повноваження. Також НБУ перевіряє професійну придатність голови правління банку Олексія Ступака.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про відсторонення голови наглядової ради державного Sense Bank Миколи Гладишенка. Також уряд ініціював відсторонення голови правління банку та заявив про необхідність відповідальності інших посадовців, які фігурують у матеріалах досудового розслідування. Рішення ухвалили після оприлюднення антикорупційними органами матеріалів та проведення слідчих дій у банку.