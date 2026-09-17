Автострада зупиняє роботи: Мінфін заморозив видатки

Ремонт доріг. Ілюстративне фото: Autostrada

Компанія "Автострада" заявила про вимушену зупинку робіт на всіх своїх об’єктах. Власник компанії Максим Шкіль повідомив про припинення фінансування всіх капітальних видатків державою. За його словами, рішення ухвалили без попереджень, обговорення та діалогу.

Про це Максим Шкіль повідомив у Facebook, інформує Новини.LIVE у четвер, 17 вересня.

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"Автострада" зупиняє роботи

Максим Шкіль заявив, що держава в один день припинила фінансування капітальних видатків. Він наголосив, що про це компанію нібито не попереджали, а рішення не обговорювали заздалегідь.

"Допрацювались. Сьогодні держава в один день, без попереджень, будь-якого обговорення і діалогу, зупинила фінансування всіх капітальних видатків", – написав засновник компанії "Автострада".

Шкіль також зазначив, що припинення фінансування може вплинути на виплату заробітних плат, обслуговування кредитів та розрахунки з постачальниками.

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"Заробітні плати цілих галузей економіки, відсотки по кредитах, розрахунки з постачальниками — це точно головний біль не депутатів і не Міністерства фінансів; у них свій бізнес-план, а нас просто ставлять перед фактом до відома", — пояснив СЕО компанії.

У звʼязку з цим "Автострада" вимушена зупинити роботи по всіх обʼєктах.

Які проєкти реалізує "Автострада"

"Автострада" є однією з найбільших дорожньо-інфраструктурних компаній в Україні. Компанія будує дороги, мости, водогони, захисні споруди для енергетики та станції метро.

Серед її найбільших нинішніх проєктів — метро на Виноградар і реконструкція шляхопроводу біля станції метро "Чернігівська" у Києві.

Водночас Шкіль не уточнив, які саме об’єкти та проєкти будуть зупинені, а також чи стосуватиметься це робіт, які фінансуються з місцевих бюджетів або за рахунок міжнародної допомоги.

Що відомо про державні видатки

Заява Шкіля пролунала на тлі проблем із державними фінансами. Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко попередив про можливу кризу ліквідності.

Також Марченко повідомив про очікуване недоотримання 70 млрд грн податкових надходжень і зазначив, що до кінця 2026 року для сектору оборони необхідно додатково знайти 27 млрд доларів.

Водночас офіційного пояснення від Міністерства фінансів чи Казначейства щодо припинення фінансування капітальних видатків наразі немає.

Скриншот заяви Максима Шкіля/Facebook

У коментарях у відповідь на запитання про те, на який термін зупинено фінансування та за яких обставин його планують відновити, Максим Шкіль написав:

"В один день зупинили, акти виконаних робіт лежать в казначействі, є вказівка не платити".

Нагадаємо, що голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що через нестачу коштів частину підготовки енергетики до зими відклали на грудень. За її словами, йдеться насамперед про капітальні видатки на будівництво та реконструкцію лікарень, облаштування укриттів у лікарнях і школах, захист енергетики та будівництво соціального житла. Підласа зазначила, що підготовку енергетики до зими частково перенесли саме через брак фінансування.

Новини.LIVE інформували, що прожитковий мінімум на 2027 рік запропонували встановити на рівні 3 559 гривень. Міністр фінансів Сергій Марченко погодився, що ця сума не відповідає реальній вартості життя. У Мінфіні пропонують відв’язати соціальні виплати, штрафи та збори від прожиткового мінімуму, щоб визначати його реальний розмір.

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