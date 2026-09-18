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Главная Новости дня Средства ждали пол года: государство задолжало Autostrada почти в 10 млрд грн

Средства ждали пол года: государство задолжало Autostrada почти в 10 млрд грн

Ua ru
18 сентября 2026 14:02
Шкиль подверг критике распределение средств на ремонт дорог
Максим Шкиль. Фото: Facebook/Максим Шкиль

Владелец компании "Автострада" Максим Шкиль заявил о неравномерном распределении государственных средств за выполненные работы по ремонту дорог. По его словам, компания ждала оплаты более шести месяцев. Шкиль отметил, что "Автострада" имеет самый большой объем выполненных работ среди участников рынка — почти 40% по стране.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Шкиль заявил о неравномерном распределении средств

По словам Шкиля, сумма задолженности перед компанией вдвое превышает долг перед ближайшим конкурентом.

На средства ждали более 6 месяцев: Автострада заявила о долге почти в 10 млрд грн - фото 1
Пост Максима Шкиля. Фото: скриншот

По данным, приведенным Шкилем, государство задолжало "Автостраде" почти 12 млрд грн только за ремонт дорог, однако компания получила 2,7 млрд грн. Для сравнения: задолженность перед другим участником рынка, по его словам, составляет около 6 млрд грн, тогда как ему выделили 3 млрд грн.

"Цифры говорят сами за себя — средства выделены непрозрачно и неравномерно", — заявил Шкиль.

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Владелец "Автострады" добавил, что компания неоднократно сообщала чиновникам о неравномерном распределении средств, однако, по его словам, вопрос до сих пор остается на уровне обсуждений.

Отдельно Шкиль заявил о решении Министерства финансов приостановить финансирование капитальных расходов. По его словам, это может привести к остановке работ по защите энергетики, выполнению планов по устойчивому развитию и завершению уже начатых объектов.

Как сообщали Новини.LIVE, 17 сентября компания "Автострада" заявила о вынужденной остановке работ на всех своих объектах. Владелец компании Максим Шкиль сообщил, что государство без предупреждения и обсуждения прекратило финансирование всех капитальных расходов.

Как сообщали Новини.LIVE, 18 сентября политолог Ярослав Телешун заявил о проблемах с бюджетным финансированием в Украине на фоне дефицита средств. По его словам, приостановка ключевых расходов может сказаться на строительстве, восстановлении объектов и мерах по защите энергетической инфраструктуры.

госбюджет деньги экономика бюджет ремонт дороги
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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