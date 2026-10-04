Шкиль: Autostrada продолжает работы, несмотря на проблемы с финансированием

Ремонт дороги. Фото: Новини.LIVE

Основатель Autostrada Максим Шкиль сообщил, что компания продолжает работать, несмотря на сложную ситуацию с государственными финансами. Работа продолжается на всех объектах в соответствии с утвержденными графиками.

Об этом Максим Шкиль сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Autostrada продолжает работать

Шкиль отметил, что на протяжении последней недели провел многочисленные встречи с заказчиками и руководителями разных уровней.

По его словам, Autostrada помогает восстанавливать поврежденную инфраструктуру и защищать объекты на фоне российских ударов.

"Делаем все, что в наших силах, для защиты людей и критически важных объектов инфраструктуры. Понимаем сложную ситуацию с государственными финансами. Autostrada продолжает выполнение работ на всех объектах в соответствии с утвержденными графиками", — рассказал Шкиль.

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В компании ожидают, что государство сможет выполнить свои финансовые обязательства по уже выполненным объемам работ после поступления очередных траншей международной помощи.

"В самые сложные времена важно поддерживать диалог и совместно работать над устойчивостью и восстановлением страны", — добавил основатель Autostrada.

Пост Шкиля. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 17 сентября Шкиль сообщил о приостановке всех капитальных расходов, в результате чего Autostrada была вынуждена остановить работы на всех объектах. По его словам, решение было принято без предупреждения.

Впоследствии Шкиль заявил, что государственные средства за выполненные дорожные работы распределяются неравномерно. По его словам, предприятию приходилось ждать оплаты выполненных работ более полугода.