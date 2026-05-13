Ремонт дорог под угрозой: основатель Autostrada заявил о недофинансировании

Ремонт дорог.

Сейчас в Украине критическая ситуация с финансированием ремонта дорог. Подрядчики вынуждены выполнять работы за свой счет, поскольку государственное финансирование фактически не поступает.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на основателя Autostrada Максима Шкиля.

Ремонт украинских дорог оказался под угрозой

Шкиль заявил, что сейчас договоры на проведение работ не заключены, а средств на ремонт автодорог не хватает.

По его словам, еще в марте Президент Украины Владимир Зеленский поручил выделить 52 млрд грн на текущий ремонт ключевых магистралей. Однако по состоянию на сейчас профинансировано лишь около 3 млрд грн.

Шкиль отметил, что дорожные компании уже проводят ремонтные работы, используя кредитные ресурсы и собственные оборотные средства. По его словам, только долг государства перед компанией Autostrada за текущий ремонт дорог до 1 июня может превысить 6 млрд грн.

"При отсутствии финансирования компании могут быть вынуждены остановить работы из-за ограниченных кредитных ресурсов", — сказал основатель компании Autostrada.

Как писали Новини.LIVE, до 1 июня в Украине должны отремонтировать дороги общего пользования. В государственном Агентстве восстановления и развития инфраструктуры отмечают, что зима 2026 года стала самой тяжелой с начала полномасштабной войны.

Также мы сообщали, что до лета восстановят 10 млн квадратных метров дорог. Работы продолжаются на 59 участках общей протяженностью более 1200 км.