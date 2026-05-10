В Украине до лета восстановят 10 млн квадратных метров дорог

Ремонт дорог.

В Украине уже до 1 июня будут завершены текущие ремонты на всех дорогах общего пользования. В общем, речь идет о 10 млн квадратных метров дорожного покрытия.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Кабмина.

Что известно о восстановлении дорог

"Приоритет — дороги с наибольшей нагрузкой, повреждениями и значением для логистики, обороны, эвакуации и работы общин", — написала Свириденко в Facebook.

По ее словам, по состоянию на начало мая были завершены основные работы на ключевых международных трассах.

Сейчас государственная специальная служба транспорта проводит ремонты в 40-километровой зоне возле линии соприкосновения. В частности, работы продолжаются на 59 участках общей протяженностью более 1200 км.

"Отдельный фокус — местные дороги. Для их ремонта Правительство со своей стороны дополнительно направит 3,5 млрд грн", — резюмировала премьер-министр.

Пост Свириденко.

Как сообщало Новини.LIVE, в конце апреля в украинской власти отчитались, что с начала 2026 года в Украине отремонтировали более 4,4 млн квадратных метров дорожного покрытия. Речь шла об автодорогах государственного значения.

Также мы писали, что народный депутат Оксаны Савчук уточнила, каким является восстановление 10 млн квадратных метров дорог. По их словам, речь идет преимущественно не о капитальных работах, а о временных мерах. Кроме того фона сказала, что на ремонт дорог не хватает денег.