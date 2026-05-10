Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні до літа відновлять 10 млн квадратних метрів доріг

В Україні до літа відновлять 10 млн квадратних метрів доріг

Ua ru
Дата публікації: 10 травня 2026 23:36
В Україні до літа відновлять 10 млн квадратних метрів доріг
Ремонт доріг. Ілюстративне фото: facebook.com/kyivavtodor

В Україні вже до 1 червня будуть завершені поточні ремонти на усіх дорогах загального користування. Загалом, мова йде про 10 млн квадратних метрів дорожнього покриття.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Кабміну.

Що відомо про відновлення доріг

"Пріоритет — дороги з найбільшим навантаженням, пошкодженнями та значенням для логістики, оборони, евакуації й роботи громад", — написала Свириденко у Facebook.

За її словами, станом на початок травня були завершені основні роботи на ключових міжнародних трасах.

Наразі жержавна спеціальна служба транспорту проводить ремонти у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення. Зокрема, роботи тривають на 59 ділянках загальною протяжністю понад 1200 км.

Читайте також:

"Окремий фокус — місцеві дороги. Для їх ремонту Уряд зі свого боку додатково спрямує 3,5 млрд грн", — резюмувала прем'єр-міністерка.

В Україні до літа відновлять 10 млн квадратних метрів доріг - фото 1
Пост Свириденко. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, під кінець квітня в українській владі відзвітували, що з початку 2026 року в Україні відремонтували понад 4,4 млн квадратних метрів дорожнього покриття. Мова йшла про автошляхи державного значення.

Також ми писали, що народна депутатка Оксани Савчук уточнила, який є відновлення 10 млн квадратних метрів доріг. За їх словами, йдеться переважно не про капітальні роботи, а про тимчасові заходи. Окрім того фона сказала, що на ремонт доріг не вистачає грошей.

дороги Юлія Свириденко ремонт дороги
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації