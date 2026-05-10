В Україні до літа відновлять 10 млн квадратних метрів доріг

В Україні вже до 1 червня будуть завершені поточні ремонти на усіх дорогах загального користування. Загалом, мова йде про 10 млн квадратних метрів дорожнього покриття.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Кабміну.

Що відомо про відновлення доріг

"Пріоритет — дороги з найбільшим навантаженням, пошкодженнями та значенням для логістики, оборони, евакуації й роботи громад", — написала Свириденко у Facebook.

За її словами, станом на початок травня були завершені основні роботи на ключових міжнародних трасах.

Наразі жержавна спеціальна служба транспорту проводить ремонти у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення. Зокрема, роботи тривають на 59 ділянках загальною протяжністю понад 1200 км.

"Окремий фокус — місцеві дороги. Для їх ремонту Уряд зі свого боку додатково спрямує 3,5 млрд грн", — резюмувала прем'єр-міністерка.

Як повідомляло Новини.LIVE, під кінець квітня в українській владі відзвітували, що з початку 2026 року в Україні відремонтували понад 4,4 млн квадратних метрів дорожнього покриття. Мова йшла про автошляхи державного значення.

Також ми писали, що народна депутатка Оксани Савчук уточнила, який є відновлення 10 млн квадратних метрів доріг. За їх словами, йдеться переважно не про капітальні роботи, а про тимчасові заходи. Окрім того фона сказала, що на ремонт доріг не вистачає грошей.