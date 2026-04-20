Депутатка: на ремонт доріг в Україні не вистачає фінансування

Ремонт доріг.

В Україні темпи ремонту доріг у квітні сягнули рекордних показників. Лише у квітні ремонтують до 200 тисяч квадратних метрів на добу. Однак тут йдеться не про якість, а про площу.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це ексклюзивно в ефірі Ранок.LIVE розповіла депутатка Оксана Савчук.

Яка ситуація з ремонтом доріг в Україні

Савчук розповіла, що до літа планують відновити близько 10 млн квадратних метрів. Однак йдеться переважно не про капітальні роботи, а про тимчасові заходи.

"Це ямковий ремонт і екстрене латання доріг, щоб забезпечити проїзд", — сказала народна депутатка.

За її словами, такі роботи не вирішують проблему в довгостроковій перспективі. Вже після наступної зими значна частина відремонтованих ділянок може знову потребувати втручання.

Серед ключових причин такої ситуації — обмежене фінансування. Наразі ремонт доріг здійснюється за рахунок кількох джерел: резервного фонду держави, обласних бюджетів та коштів місцевих громад.

Крім того, суттєвий вплив на стан дорожнього покриття має перевантажений вантажний транспорт. За порушення вагових норм уже накладено штрафи на сотні мільйонів гривень.

Таким чином, нинішні обсяги робіт дозволяють оперативно підтримувати проїзність доріг, однак не забезпечують їх повноцінного відновлення.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Олексій Кулеба повідомляв, що від початку року в Україні відновили понад 4 млн кв. м доріг. Це майже половина від запланованого обсягу робіт, який мають виконати до 1 червня.

Водночас голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин заявляв, що для екстреного ремонту доріг у 2026 році потрібно 52 млрд гривень. Однак бюджет України не має достатньо коштів для цього.