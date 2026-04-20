Депутат: на ремонт дорог в Украине не хватает финансирования

Ремонт дорог. Фото: Новини.LIVE

В Украине темпы ремонта дорог в апреле достигли рекордных показателей. Только в апреле ремонтируют до 200 тысяч квадратных метров в сутки. Однако здесь речь идет не о качестве, а о площади.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом эксклюзивно в эфире Ранок.LIVE рассказала депутат Оксана Савчук.

Какова ситуация с ремонтом дорог в Украине

Савчук рассказала, что к лету планируют восстановить около 10 млн квадратных метров. Однако речь идет преимущественно не о капитальных работах, а о временных мерах.

"Это ямочный ремонт и экстренное латание дорог, чтобы обеспечить проезд", — сказала народный депутат.

По ее словам, такие работы не решают проблему в долгосрочной перспективе. Уже после следующей зимы значительная часть отремонтированных участков может снова потребовать вмешательства.

Среди ключевых причин такой ситуации — ограниченное финансирование. Сейчас ремонт дорог осуществляется за счет нескольких источников: резервного фонда государства, областных бюджетов и средств местных общин.

Кроме того, существенное влияние на состояние дорожного покрытия имеет перегруженный грузовой транспорт. За нарушение весовых норм уже наложены штрафы на сотни миллионов гривен.

Таким образом, нынешние объемы работ позволяют оперативно поддерживать проездность дорог, однако не обеспечивают их полноценного восстановления.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Алексей Кулеба сообщал, что с начала года в Украине восстановили более 4 млн кв. м дорог. Это почти половина от запланированного объема работ, который должны выполнить до 1 июня.

В то же время глава Госагентства восстановления Сергей Сухомлин заявлял, что для экстренного ремонта дорог в 2026 году нужно 52 млрд гривен. Однако бюджет Украины не имеет достаточно средств для этого.