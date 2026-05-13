Ремонт доріг під загрозою: засновник Autostrada заявив про недофінансування

Ремонт доріг.

Наразі в Україні критична ситуація з фінансуванням ремонту доріг. Підрядники змушені виконувати роботи власним коштом, оскільки державне фінансування фактично не надходить.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засновника Autostrada Максима Шкіля.

Ремонт українських доріг опинився під загрозою

Шкіль заявив, що наразі договори на проведення робіт не укладені, а коштів на ремонт автошляхів бракує.

За його словами, ще в березні Президент України Володимир Зеленський доручив виділити 52 млрд грн на поточний ремонт ключових магістралей. Однак станом на зараз профінансовано лише близько 3 млрд грн.

Шкіль зазначив, що дорожні компанії вже проводять ремонтні роботи, використовуючи кредитні ресурси та власні обігові кошти. За його словами, лише борг держави перед компанією Autostrada за поточний ремонт доріг до 1 червня може перевищити 6 млрд грн.

"За відсутності фінансування компанії можуть бути змушені зупинити роботи через обмежені кредитні ресурси", — сказав засновник компанії Autostrada.

Як писали Новини.LIVE, до 1 червня в Україні мають відремонтувати дороги загального користування. В державному Агентстві відновлення та розвитку інфраструктури наголошують, що зима 2026 року стала найважчою з початку повномасштабної війни.

Також ми повідомляли, що до літа відновлять 10 млн квадратних метрів доріг. Роботи тривають на 59 ділянках загальною протяжністю понад 1200 км.