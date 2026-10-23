Школярі та вчителі в укритті. Фото: Новини.LIVE

Кабінет міністрів вніс зміни до правил використання захисних споруд цивільного захисту. Постанова від 15 жовтня 2026 року № 1288 визначає, хто може користуватися укриттями в закладах освіти та за яких умов до них допускають інших людей. Згідно з документом, укриття в дитячих садках призначені виключно для учасників освітнього процесу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову.

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Користуватись шкільним укриттям сторонні можуть лише за рішенням місцевої влади

У документі зазначається, що у школах під час очного навчання захисні споруди доступні лише для учнів, педагогів та інших учасників освітнього процесу.

Використовувати шкільне укриття одночасно для учнів і сторонніх осіб можна лише за рішенням місцевих органів влади та за порядком, визначеним засновником або керівником закладу.

Перед цим необхідно оцінити можливість безпечного перебування різних груп людей. Зокрема, слід розмежувати зони для дітей і дорослих, передбачити супровід сторонніх осіб у нічний час, вихідні та святкові дні, а також обмежити доступ до інших приміщень школи.

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Якщо укриттям користуються і діти, і сторонні особи, керівництво закладу повинно забезпечити безпеку учнів, присутність педагогів протягом усього часу перебування дітей в укритті, а також мінімізувати перетин маршрутів руху різних груп.

Інформацію про шкільні укриття, доступні для інших громадян, мають публікувати на офіційних сайтах закладів освіти та/або їхніх засновників.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що лише 42% українських шкіл мають умови для продовження навчання під час повітряних тривог. Міністр освіти і науки Андрій Бутенко повідомив, що укриттями забезпечені 82% учнів і вихованців дитячих садків, однак не всі захисні споруди пристосовані для проведення занять.

Також Новини.LIVE писали, що з 4 грудня підприємства без укриття або належно облаштованого безпечного простору не зможуть продовжувати роботу під час жовтого рівня повітряної загрози. Також зазначається, що звичайна кімната без вікон не вважатиметься безпечним простором — вона має відповідати встановленим вимогам.