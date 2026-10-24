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Главная Новости дня Дети в укрытии: педагог советует заранее составить план

Дети в укрытии: педагог советует заранее составить план

Ua ru
24 октября 2026 21:07
Эксклюзив
Как подготовить ребенка к пребыванию в укрытии: советы педагога
Дети в убежище. Иллюстративное фото: Ирина Скосар

Пребывание в укрытии во время воздушной тревоги может стать сложным испытанием для ребенка. Чтобы подготовиться к этому, стоит заранее продумать совместные занятия и необходимые вещи. Педагог и писатель Дима Зицер советует составлять такой план вместе с ребенком.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Маргарите Стецюк.

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Как подготовить ребенка к пребыванию в укрытии

По словам Димы Зицера, занятия для ребенка лучше продумать еще до начала воздушной тревоги. Это могут быть раскраски, любимая игрушка или заранее загруженный мультфильм.

Педагог советует обсудить с ребенком, что семья возьмет с собой в укрытие и чем будет заниматься во время пребывания там. В то же время план не обязательно выполнять без изменений — в зависимости от обстоятельств от него можно отступать.

Почему важно планировать заранее

Дима Зицер объясняет, что даже в сложных обстоятельствах предварительные договоренности помогают почувствовать стабильность. Это важно как для ребенка, так и для взрослых, ведь понимание того, что будет дальше, дает ощущение контроля над ситуацией.

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"Эта история о планировании, оно, помимо всего прочего, создает стабильность. И для мамы, и для ребенка. Это стабильность", — подчеркнул педагог.

Он также отметил, что важно объяснять ребенку: даже если семье приходится уходить в укрытие, он может самостоятельно решать, чем будет там заниматься. В то же время запланированное не всегда удается выполнить из-за опасности или непредвиденных обстоятельств, поэтому к изменениям стоит относиться спокойно.

Новини.LIVE сообщали, что дети могут отказываться уходить в укрытие, поскольку недооценивают опасность или пытаются психологически отгородиться от войны. Педагог и писатель Дима Зицер советует родителям выяснить причины такого поведения, поговорить с ребенком наедине и объяснить важность безопасности. При этом важно не давить на ребенка чувством вины, а договориться вернуться к разговору позже.

Новини.LIVE писали, что Кабмин изменил правила пользования укрытиями в учебных заведениях. В детских садах они предназначены только для участников образовательного процесса, а доступ посторонних к школьным укрытиям во время очного обучения возможен по решению местных властей. Для совместного пребывания детей и посторонних лиц должны быть предусмотрены отдельные зоны, безопасные маршруты и постоянный надзор за учениками.

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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