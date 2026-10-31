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Главная Новости дня Корецкий объявил об изменениях в таможенном оформлении гуманитарной помощи

Корецкий объявил об изменениях в таможенном оформлении гуманитарной помощи

Ua ru
31 октября 2026 20:18
Изменения в таможенном оформлении гуманитарной помощи: комментарий Корецкого facebook.com/sergii.koretskyi.page/
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page/

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил об ужесточении мер по детенизации экономики. Правительство планирует изменить правила таможенного оформления гуманитарной помощи, чтобы предотвратить злоупотребления. Также ожидается усиление контроля за бизнесом с высоким уровнем налоговых рисков.

Об этом глава правительства сообщил в своём посте, передаёт Новини.LIVE.

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Как правительство планирует бороться с теневой экономикой

Сергей Корецкий заявил, что правительство усилит работу по "детинизации экономики". В первую очередь речь идет об изменениях в таможенном оформлении гуманитарной помощи. Это сделано для того, чтобы предотвратить попытки нажиться на этом.

"Гуманитарная помощь должна быстро доходить до тех, кто в ней нуждается, а не становиться прикрытием для нелегального импорта", — написал Корецкий.

Сообщается, что в ближайшее время будет определен новый перечень товаров, к которым относятся таможенные изменения.

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Премьер-министр Украины заявил, что правоохранительные органы, налоговая и таможенная службы в рамках Межведомственной рабочей группы определили дальнейшие меры и получили соответствующие поручения.

Борьба со схемами дробления бизнеса и уклонения от уплаты НДС

По словам Корецкого, налоговая служба совместно с таможней и Бюро экономической безопасности усилит работу с налогоплательщиками с более высоким уровнем заработной платы. Речь идет о схемах уклонения от уплаты налогов путем "дробления бизнеса".

"Крупные сети распределяют обороты между десятками и сотнями индивидуальных предпринимателей и таким образом уклоняются от уплаты НДС. Эту проблему должна решить правоохранительная система", — написал Корецкий.

Целью этих мер является обеспечение необходимых поступлений в бюджет страны. Также речь идет о честных условиях для предпринимателей и поддержке экономики Украины в условиях полномасштабной войны.

Мы писали, что Сергей Корецкий заявил, что украинскому бизнесу компенсируют до 5 млн долларов убытков от последствий обстрелов со стороны России. Сообщается, что страхование для предпринимателей планируют сделать доступным по тарифу примерно 2%.

Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время Киевского международного экономического форума заявил, что атаки РФ на украинский бизнес заставляют предпринимателей думать о способах сохранения производства. По его мнению, им следует готовиться к худшим вариантам развития событий и искать "запасные варианты".

гуманитарная помощь Украинский бизнес война в Украине экономика Украины Сергей Корецкий
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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