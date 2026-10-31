Прем’єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page/

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив про посилення заходів із детінізації економіки. Уряд планує змінити правила митного оформлення гуманітарної допомоги, задля запобігання зловживанням. Також очікується посилення контролю за бізнесом із високим рівнем податкових ризиків.

Про це глава уряду повідомив у своєму дописі, передає Новини.LIVE.

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Як уряд планує боротися з тіньовою економікою

Сергій Корецький заявив, що уряд посилить роботу з "детінізації економіки". У пергу чергу йдеться про зміни у митному оформленні гуманітарної допомоги. Це зроблено для того, щоб запобігти спробам нажитися на цьому.

"Гуманітарна допомога має швидко надходити до тих, хто її потребує, а не ставати прикриттям для нелегального імпорту", — написав Корецький.

Повідомляється, що найближчим часом буде визначено новий перелік товарів з якими пов'язані митні зміни.

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Боротьба зі схемами дроблення бізнесу та ухилення від сплати ПДВ

За словами Корецького, податкова служба разом із митницею та Бюро економічної безпеки посилить роботу з платниками податків з вищими рівнем заробітної плати. Йдеться про схеми ухилення від податків через "дроблення бізнесу".

"Великі мережі розподіляють обороти між десятками й сотнями ФОПів і в такий спосіб уникають сплати ПДВ. Цю проблему має розв'язати правоохоронна система", — написав Корецький.

Метою цих заходів є забезпечення необхідних надходжень до бюджету країни. Також йдеться про чесні умови для підприємців та підтримку економіки України в умовах повномасштабної війни.

Ми писали, що Сергій Корецький заявив, що українському бізнесу компенсуватимуть до 5 млн доларів збитків від наслідків обстрілів Росії. Повідомляється, що страхування для підприємців планують зробити доступним за тарифом приблизно 2%.

Новини.LIVE інформували, що прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час Київського міжнародного економічного форуму повідомив, що атаки РФ по українському бізнесу змушують підприємців думати про способи збереження виробництва. На його думку, їм варто готуватись до гірших варіантів розвитку подій та шукати "запасні варіанти".