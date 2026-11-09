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Главная Новости дня В Запорожье больницы готовят к автономной работе во время отключений электроэнергии

В Запорожье больницы готовят к автономной работе во время отключений электроэнергии

Ua ru
9 ноября 2026 16:36
Эксклюзив
Больницы Запорожья готовятся к автономной работе во время отключений электроэнергии PAP
Врачи в операционной. Фото иллюстративное: PAP

В Запорожье особое внимание уделяют автономной работе медицинских учреждений, чтобы они могли бесперебойно оказывать помощь даже во время длительных отключений электроэнергии и обстрелов. Для этого больницы обеспечивают альтернативными источниками питания, автономным отоплением и запасами воды.

Об этом рассказала исполнитель обязанности главы Запорожья Регина Харченко в эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

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Как обеспечивается энергетическая автономность больниц в Запорожье

По словам Регины Харченко, в каждой крупной больнице города уже оборудовано подземное медицинское помещение. Такие помещения позволяют продолжать операции, проводить реанимационные работы и принимать роды во время воздушных тревог.

Харченко подчеркнула, что медицинские процедуры не всегда можно прервать или отложить, поэтому больницы должны быть готовы продолжать работу в более безопасных условиях.

"Но мы точно должны завершить эту медицинскую процедуру. То же самое касается родов: ну, не нужно объяснять, что если у города все же есть информация об опасности, то сразу лучше начать все эти процедуры в укрытии", — отметила она.

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Отдельное направление подготовки — энергетическая автономность медицинских учреждений. По словам чиновницы, у больниц есть не только резервные генераторы, но и дополнительные системы, позволяющие поддерживать работу оборудования и инженерных сетей. В частности, в городе установили специальные твердотопливные модульные котельные. Кроме того, на части медицинских объектов имеются когенерационные установки.

"То есть каждое из медицинских учреждений обязательно имеет не просто дополнительный генератор. У нас есть специальные твердотопливные модульные котельные, которые все проверили перед началом отопительного сезона, как они работают, если, не дай Бог, придется где-то переключить эту систему", — рассказала Харченко.

Следующей задачей города является обеспечение больниц автономным водоснабжением. По плану, каждое медицинское учреждение должно получить собственную скважину, чтобы иметь возможность обеспечивать водой пациентов, медицинский персонал и гражданское население.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 октября российские войска обстреляли Запорожье. В результате атаки трое человек получили ранения. Один из пострадавших, 64-летний мужчина, скончался в больнице, несмотря на усилия медиков.

Как сообщали Новини.LIVE, правительство Украины утвердило порядок возобновления аэромедицинской эвакуации с помощью воздушных судов ГСЧС. Самолеты и вертолеты будут использоваться для перевозки пациентов между больницами в Украине и за рубеж, в частности в рамках программы Medevac Ukraine.

больницы Запорожье война в Украине укрытия автономность
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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