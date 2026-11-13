Рятувальна операція в Запоріжжі. Фото: ДСНС

У п'ятницю, 13 листопада, кількість поранених унаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 13 людей, серед яких п'ятеро дітей. Рятувальники також деблокували 14 мешканців, які після атаки опинилися заблокованими у власних квартирах, але інформація досі оновлюється.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

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Рятувальники в Запоріжжі. Фото: ДСНС

Наслідки російського удару по Запоріжжю

За інформацією рятувальників, унаслідок обстрілу за двома адресами пошкоджено квартири та фасади п'ятиповерхових житлових будинків.

Пожежа в Запоріжжі. Фото: ДСНС

За однією з адрес спалахнули пожежі у квартирах та автомобілях. Рятувальники працювали над ліквідацією загорянь і допомагали мешканцям пошкоджених будинків.

Зазначимо, що після атаки психологічну допомогу надали 23 людям, зокрема двом дітям.

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Рятувальники продовжують встановлювати наслідки обстрілу та розбирати завали.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 13 листопада внаслідок російської атаки на Запоріжжя загинув 17-річний хлопець. Загалом у місті та прилеглому районі поранення отримали 15 людей, зокрема двоє дітей. За добу окупанти завдали 972 удари по 52 населених пунктах області.

Також Новини.LIVE писав, що 13 листопада поліція повідомила про загибель чотирьох жителів Донеччини внаслідок російських обстрілів. Троє людей загинули в Краматорську, ще одна — у селищі Біленьке. Семеро мирних мешканців зазнали поранень.