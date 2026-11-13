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Головна Новини дня У Запоріжжі 13 людей постраждали через удар РФ по п'ятиповерхівці

У Запоріжжі 13 людей постраждали через удар РФ по п'ятиповерхівці

Ua ru
13 листопада 2026 14:39
У Запоріжжі кількість поранених після російської атаки зросла до 13 осіб ДСНС
Рятувальна операція в Запоріжжі. Фото: ДСНС

У п'ятницю, 13 листопада, кількість поранених унаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 13 людей, серед яких п'ятеро дітей. Рятувальники також деблокували 14 мешканців, які після атаки опинилися заблокованими у власних квартирах, але інформація досі оновлюється.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

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Удар по Запорожью
Рятувальники в Запоріжжі. Фото: ДСНС

Наслідки російського удару по Запоріжжю

За інформацією рятувальників, унаслідок обстрілу за двома адресами пошкоджено квартири та фасади п'ятиповерхових житлових будинків.

Удар по Запорожью
Пожежа в Запоріжжі. Фото: ДСНС

За однією з адрес спалахнули пожежі у квартирах та автомобілях. Рятувальники працювали над ліквідацією загорянь і допомагали мешканцям пошкоджених будинків.

Зазначимо, що після атаки психологічну допомогу надали 23 людям, зокрема двом дітям.

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Евакуація поранених в Запоріжжі. Фото: ДСНС

Рятувальники продовжують встановлювати наслідки обстрілу та розбирати завали.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 13 листопада внаслідок російської атаки на Запоріжжя загинув 17-річний хлопець. Загалом у місті та прилеглому районі поранення отримали 15 людей, зокрема двоє дітей. За добу окупанти завдали 972 удари по 52 населених пунктах області.

Також Новини.LIVE писав, що 13 листопада поліція повідомила про загибель чотирьох жителів Донеччини внаслідок російських обстрілів. Троє людей загинули в Краматорську, ще одна — у селищі Біленьке. Семеро мирних мешканців зазнали поранень.

ДСНС Запоріжжя обстріли війна в Україні армія РФ
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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