Спасательная операция в Запорожье. Фото: ГСЧС

В пятницу, 13 ноября, количество раненых в результате российского удара по Запорожью возросло до 13 человек, среди которых пятеро детей. Спасатели также деблокировали 14 жителей, которые после атаки оказались заблокированы в собственных квартирах, однако информация продолжает обновляться.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

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Спасатели в Запорожье. Фото: ГСЧС

Последствия российского удара по Запорожью

По информации спасателей, в результате обстрела по двум адресам повреждены квартиры и фасады пятиэтажных жилых домов.

Пожар в Запорожье. Фото: ГСЧС

По одному из адресов вспыхнули пожары в квартирах и автомобилях. Спасатели работали над ликвидацией возгораний и помогали жителям поврежденных домов.

Отметим, что после атаки психологическую помощь оказали 23 людям, в частности двум детям.

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Спасатели продолжают устанавливать последствия обстрела и разбирать завалы.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 13 ноября в результате российской атаки на Запорожье погиб 17-летний парень. Всего в городе и прилегающем районе ранения получили 15 человек, в частности двое детей. За сутки оккупанты нанесли 972 удара по 52 населенным пунктам области.

Также Новини.LIVE писал, что 13 ноября полиция сообщила о гибели четырех жителей Донецкой области в результате российских обстрелов. Три человека погибли в Краматорске, еще один — в поселке Беленькое. Семеро мирных жителей получили ранения.