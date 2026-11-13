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Головна Новини дня Четверо людей загинули через удари РФ по Донеччині

Четверо людей загинули через удари РФ по Донеччині

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13 листопада 2026 11:36
Атака на Донеччину: четверо загиблих і семеро поранених Донецька ОВА
Зруйнований будинок на Донеччині. Фото: Донецька ОВА

Донецька область знову опинилася під вогнем російської армії. Найважчих втрат цієї доби зазнав Краматорськ. Місто зазнало кілька масованих атак, під час яких ворог використав керовані авіабомби. Ці удари виявилися фатальними для трьох місцевих жителів, а ще шестеро містян отримали поранення. 

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України, передає Новини.LIVE

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Росія масовано обстріляла Донеччину 

Трагічно завершився день і для селища Біленьке. Там російські снаряди обірвали життя однієї людини, ще один місцевий мешканець отримав травми. Загалом в Донецькій області загинуло семеро осіб.

Загалом правоохоронці задокументували 1502 ворожі удари. Артилерія та авіація росіян били по лінії фронту та житлових кварталах. Росіяни пошкодили 29 цивільних об'єктів, 18 з яких — це житлові будинки. 

У Михайлівці російські війська розбили приватну оселю, місцевий храм, заклад освіти, їдальню та будинок дозвілля. Крім того, руйнувань зазнали три інфраструктурні об'єкти та пам'ятник Братської могили. За всіма фактами воєнних злочинів слідчі СБУ та Національної поліції вже розпочали розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України.

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Поліція закликає мешканців Донеччини евакуюватися

На тлі загострення ситуації влада та силовики закликають мешканців не зволікати з виїздом. Поліція постійно організовує безпечну евакуацію з подальшим розселенням.

Правоохоронці категорично забороняють пересуватися неперевіреними маршрутами або порушувати комендантську годину, адже російські військові цілеспрямовано розстрілюють цивільні автомобілі на дорогах.

Новини.LIVE інформували про те, що минулої доби під масованим вогнем опинилася Запорізька область. Росіяни завдали майже тисячу ударів по п’ятдесяти населених пунктах. Обстріли забрали життя 17-річного хлопця, ще 15 людей, серед яких є діти, дістали поранення.

Тієї ж доби росіяни атакували ракетами й безпілотниками дев'ять населених пунктів Харківщини, де постраждали 11 мешканців, зокрема четверо дітей, та зазнали пошкоджень житлові будинки, електромережі й поштовий термінал. 

У ніч проти 13 листопада під прицільний удар потрапила багатоповерхівка в Рівному. Спалахнула пожежа, а травми отримали шестеро містян, серед яких двоє дітей.

Цієї ж ночі російські війська вдарили по лікарні в Шевченківському районі Києва. Через атаку частково обвалився другий поверх закладу й виникла пожежа. Відомо, що одна людина поранена, рятувальники та медики встигли евакуювати десятки пацієнтів і працівників.

смерть Донецька область обстріли війна в Україні руйнування
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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