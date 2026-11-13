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Головна Новини дня Росія атакувала Рівне: поранено шестеро людей, з них двоє дітей

Росія атакувала Рівне: поранено шестеро людей, з них двоє дітей

Ua ru
13 листопада 2026 09:11
Обстріл Рівного: російські війська вдарили по багатоповерхівці ДСНС України
Рятувальники проводять евакуацію та гасіння пожежі в Рівному. Фото: ДСНС

Російська армія завдала цілеспрямованого удару по житловому будинку в Рівному у ніч проти 13 листопада. Під атаку потрапив багатоквартирний будинок, що призвело до пожежі. Внаслідок атаки травмувалися шестеро цивільних. Серед тих, хто отримав поранення, виявилося двоє дітей. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України. 

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Росія атакувала багатоквартирний будинок у Рівному

Вночі під атакою РФ опинився багатоповерховий житловий будинок. Поранення різного ступеня отримали шестеро людей. Серед травмованих мешканців опинилося двоє дітей. Усім постраждалим оперативно почали надавати необхідну медичну допомогу.

Пожежа в Рівному у будинку
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Рівненщини

Відразу після російського удару в багатоповерхівці спалахнула пожежа, до ліквідації якої негайно долучилися співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Приліт по будинку в Рівному 13 листопада
Пожежа в будинку після прильоту. Фото: ДСНС Рівненщини
Рівне приліт по будинку
Евакуація мешканців. Фото: ДСНС Рівненщини

Рятувальники разом із представниками інших профільних відомств організували евакуацію людей із небезпечної зони. Загалом із пошкоджених квартир вдалося евакуювати 42 мешканців. Наразі рятувальна операція повністю закінчилася, усі роботи на місці події офіційно завершено.

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Новини.LIVE повідомляли про те, що в ніч проти п'ятниці, 13 листопада, Росія запустила по Україні 117 безпілотників із шести різних напрямків, зокрема й з окупованого Криму. Силам ППО вдалося збити 80 цілей.

Під час цього нічного нальоту під ударом опинився Київ. Так у Шевченківському районі столиці впали уламки дрона, через що загорілася будівля медзакладу.

Тієї ж ночі росіяни атакували й Вінницю, де після обстрілу в місті спалахнула пожежа, а двоє жінок дістали поранення й зараз перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Рівне пожежа ДСНС обстріли війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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