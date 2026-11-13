Рятувальники проводять евакуацію та гасіння пожежі в Рівному. Фото: ДСНС

Російська армія завдала цілеспрямованого удару по житловому будинку в Рівному у ніч проти 13 листопада. Під атаку потрапив багатоквартирний будинок, що призвело до пожежі. Внаслідок атаки травмувалися шестеро цивільних. Серед тих, хто отримав поранення, виявилося двоє дітей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України.

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Росія атакувала багатоквартирний будинок у Рівному

Вночі під атакою РФ опинився багатоповерховий житловий будинок. Поранення різного ступеня отримали шестеро людей. Серед травмованих мешканців опинилося двоє дітей. Усім постраждалим оперативно почали надавати необхідну медичну допомогу.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Рівненщини

Відразу після російського удару в багатоповерхівці спалахнула пожежа, до ліквідації якої негайно долучилися співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа в будинку після прильоту. Фото: ДСНС Рівненщини

Евакуація мешканців. Фото: ДСНС Рівненщини

Рятувальники разом із представниками інших профільних відомств організували евакуацію людей із небезпечної зони. Загалом із пошкоджених квартир вдалося евакуювати 42 мешканців. Наразі рятувальна операція повністю закінчилася, усі роботи на місці події офіційно завершено.

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Новини.LIVE повідомляли про те, що в ніч проти п'ятниці, 13 листопада, Росія запустила по Україні 117 безпілотників із шести різних напрямків, зокрема й з окупованого Криму. Силам ППО вдалося збити 80 цілей.

Під час цього нічного нальоту під ударом опинився Київ. Так у Шевченківському районі столиці впали уламки дрона, через що загорілася будівля медзакладу.

Тієї ж ночі росіяни атакували й Вінницю, де після обстрілу в місті спалахнула пожежа, а двоє жінок дістали поранення й зараз перебувають у лікарні під наглядом медиків.