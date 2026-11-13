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Главная Новости дня Россия атаковала Ровно: шесть человек ранены, среди них двое детей

Россия атаковала Ровно: шесть человек ранены, среди них двое детей

Ua ru
13 ноября 2026 09:11
Обстрел Ровно: российские войска нанесли удар по многоэтажному дому ГСЧС Украины
Спасатели проводят эвакуацию и тушат пожар в Ровно. Фото: ГСЧС

Российская армия нанесла целенаправленный удар по жилому дому в Ровно в ночь на 13 ноября. Под удар попал многоквартирный дом, что привело к пожару. В результате атаки пострадали шесть мирных жителей. Среди раненых оказались двое детей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Россия атаковала многоквартирный дом в Ровно

Ночью под ударом РФ оказался многоэтажный жилой дом. Ранения различной степени тяжести получили шесть человек. Среди пострадавших жильцов оказались двое детей. Всем пострадавшим оперативно начали оказывать необходимую медицинскую помощь.

Пожежа в Рівному у будинку
Тушение пожара. Фото: ГСЧС Ровенской области

Сразу после российского удара в многоэтажке вспыхнул пожар, к ликвидации которого немедленно приступили сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Приліт по будинку в Рівному 13 листопада
Пожар в доме после удара. Фото: ГСЧС Ровенской области
Рівне приліт по будинку
Эвакуация жильцов. Фото: ГСЧС Ровенской области

Спасатели совместно с представителями других профильных ведомств организовали эвакуацию людей из опасной зоны. Всего из поврежденных квартир удалось эвакуировать 42 жителя. В настоящее время спасательная операция полностью завершена, все работы на месте происшествия официально закончены.

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Новини.LIVE сообщали о том, что в ночь на пятницу, 13 ноября, Россия запустила по Украине 117 беспилотников с шести разных направлений, в том числе и из оккупированного Крыма. Силам ПВО удалось сбить 80 целей.

Во время этого ночного налета под ударом оказался Киев. Так, в Шевченковском районе столицы упали обломки дрона, из-за чего загорелось здание медицинского учреждения.

В ту же ночь россияне атаковали и Винницу, где после обстрела в городе вспыхнул пожар, а две женщины получили ранения и сейчас находятся в больнице под наблюдением медиков.

Ровно пожар ГСЧС обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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