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Головна Новини дня Армія РФ обстріляла багатоповерхівку в Рівному: є поранені

Армія РФ обстріляла багатоповерхівку в Рівному: є поранені

Ua
13 листопада 2026 01:39
Уночі 12 листопада 2026 року армія РФ обстріляла багатоповерхівку в Рівному
Термінова новина

У ніч проти п'ятниці, 12 листопада, російський безпілотник завдав удару по багатоповерховому будинку в Рівному. Виникли пожежі. Постраждали люди.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає Новини.LIVE.

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Наслідки удару по багатоповерхівці в Рівному 12 листопада 

Загорілися дві квартири. Зазнали поранень щонайменше п'ятеро людей. 

На місці влучання працюють правоохоронці, медики, рятувальники, комунальники. 

Мешканців будинку, який зазнав руйнувань унаслідок атаки, планують відселити. 

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Новина доповнюється

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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