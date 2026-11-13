Уночі 12 листопада 2026 року армія РФ обстріляла багатоповерхівку в Рівному

Армія РФ обстріляла багатоповерхівку в Рівному: є поранені
13 ноября 2026 01:39
Термінова новина
У ніч проти п'ятниці, 12 листопада, російський безпілотник завдав удару по багатоповерховому будинку в Рівному. Виникли пожежі. Постраждали люди.
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає Новини.LIVE.
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Наслідки удару по багатоповерхівці в Рівному 12 листопада
Загорілися дві квартири. Зазнали поранень щонайменше п'ятеро людей.
На місці влучання працюють правоохоронці, медики, рятувальники, комунальники.
Мешканців будинку, який зазнав руйнувань унаслідок атаки, планують відселити.
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