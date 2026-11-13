Разрушенный дом в Донецкой области. Фото: Донецкая ОГА

Донецкая область вновь оказалась под обстрелом российской армии. Наибольшие потери за последние сутки понес Краматорск. Город подвергся нескольким массированным атакам, в ходе которых враг применил управляемые авиабомбы. Эти удары оказались фатальными для троих местных жителей, а еще шестеро горожан получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

Россия массированно обстреляла Донецкую область

Трагически завершился день и для поселка Беленкое. Там российские снаряды унесли жизнь одного человека, еще один местный житель получил травмы. Всего в Донецкой области погибли семь человек.

Всего правоохранители зафиксировали 1502 вражеских удара. Артиллерия и авиация россиян наносили удары по линии фронта и жилым кварталам. Россияне повредили 29 гражданских объектов, 18 из которых — жилые дома.

В Михайловке российские войска разрушили частный дом, местный храм, учебное заведение, столовую и дом досуга. Кроме того, разрушениям подверглись три инфраструктурных объекта и памятник Братской могиле. По всем фактам военных преступлений следователи СБУ и Национальной полиции уже начали расследование по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также:

Полиция призывает жителей Донецкой области эвакуироваться

На фоне обострения ситуации власти и силовики призывают жителей не откладывать выезд. Полиция постоянно организует безопасную эвакуацию с последующим расселением.

Правоохранители категорически запрещают передвигаться по непроверенным маршрутам или нарушать комендантский час, ведь российские военные целенаправленно расстреливают гражданские автомобили на дорогах.

Новини.LIVE сообщали о том, что за последние сутки под массированным обстрелом оказалась Запорожская область. Россияне нанесли почти тысячу ударов по пятидесяти населенным пунктам. Обстрелы унесли жизнь 17-летнего юноши, ещё 15 человек, среди которых есть дети, получили ранения.

В те же сутки россияне атаковали ракетами и беспилотниками девять населенных пунктов Харьковской области, где пострадали 11 жителей, в том числе четверо детей, а также были повреждены жилые дома, электросети и почтовый терминал.

В ночь на 13 ноября под прицельный удар попала многоэтажка в Ровно. Взрыв вызвал пожар, а травмы получили шестеро горожан, в том числе двое детей.

В эту же ночь российские войска нанесли удар по больнице в Шевченковском районе Киева. В результате атаки частично обрушился второй этаж здания и возник пожар. Известно, что один человек ранен, спасатели и медики успели эвакуировать десятки пациентов и сотрудников.