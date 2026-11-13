Наслідки обстрілу РФ по Запорізькій області. Фото: Запорізька ОВА

Масований російський обстріл Запорізької області забрав життя 17-річного юнака. Росіяни завдали майже тисячу ударів по пів сотні населених пунктів регіону. Кількість поранених уже сягнула 15 осіб, серед яких є діти. Зруйновано десятки приватних будинків, інфраструктуру та автомобілі місцевих мешканців.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані від Запорізької ОВА.

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Ранковий удар по Запорізькій області

Російські війська двічі вдарили по Запоріжжю. Ця атака забрала життя 17-річного хлопця, він загинув на місці. Ще четверо містян отримали поранення різного ступеня тяжкості. Вибухова хвиля та уламки серйозно пошкодили приватні житлові будинки. Наразі всі екстрені служби ліквідовують наслідки прильотів, а лікарі рятують постраждалих.

Зруйнований будинок внаслідок обстрілу. Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Голова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив, що загальна кількість травмованих від ворожого вогню у Запоріжжі та прилеглому районі зросла до 15 осіб, серед них двоє неповнолітніх.

Завали в будинку внаслідок вибуху. Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Росіяни не припиняють тероризувати регіон, лише за одну добу зафіксовано 972 обстріли. Під прицілом ворога опинилися 52 населені пункти. Через ці напади до правоохоронців надійшло 216 офіційних звернень про знищення житла, цивільної інфраструктури та транспортних засобів.

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Російська армія використовує весь наявний арсенал зброї для знищення прифронтових міст і сіл. Найбільшу загрозу нині становили безпілотники, зокрема, 731 ворожий дрон, переважно типу FPV, атакував 42 населені пункти області. Окрім цього, загарбники активно скидають авіаційні бомби. Було зафіксовано 17 авіаударів по 14 селах та містечках.

Повністю знищений будинок внаслідок обстрілу з боку РФ. Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Також 38 населених пунктів витримали 212 потужних артилерійських обстрілів. Ще 12 разів окупанти застосували РСЗВ, накривши нищівним вогнем п'ять мирних міст і сіл Запорізької області.

Новини.LIVE інформували, що в ніч проти 13 листопада Росія запустила по Україні 117 безпілотників із шести напрямків, зокрема й з окупованого Криму. Сили ППО збили 80 дронів.

Під час цього нічного нальоту під ударом опинилася лікарня в Шевченківському районі Києва. Одна людина дістала поранення, а рятувальники й медики вивели в безпечне місце десятки пацієнтів та працівників.

Тієї ж ночі російські війська прицільно вдарили по багатоповерхівці в Рівному. У будинку спалахнула пожежа, а травми отримали шестеро мешканців, серед яких двоє дітей.