Російський дрон у небі. Фото: REUTERS

У ніч проти 13 листопада українські захисники знешкодили 80 російських безпілотників із 117 випущених. Серед них були звичайні та реактивні "Шахеди", "Гербери" та дрони-імітатори. Ворог атакував з шести різних напрямків, зокрема з окупованого Криму. Бойова робота з відбиття нападу ще триває, у небі досі є ворожі цілі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Деталі про атаку РФ по Україні станом на ранок

Загалом росіяни спрямували на територію України 117 дронів. У цьому арсеналі були класичні та реактивні ударні "Шахеди", зокрема, останніх військові нарахували 63 одиниці. Також були використані апарати типу "Гербера" і спеціальні дрони-імітатори під назвою "Пародія".

Запуски відбувалися одразу з кількох географічних точок. Ворог використовував пускові майданчики в російських містах Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ. Окрім того, частина безпілотників летіла з аеродрому Гвардійське, що розташований на території тимчасово окупованого Криму.

Станом на 07:30, 13 листопада, військові підтвердили збиття або придушення засобами РЕБ 80 ворожих апаратів. Серед знешкоджених цілей — "Гербери", інші типи безпілотників та "Шахеди", включно з 39 реактивними модифікаціями.

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Водночас фахівці зафіксували прямі влучання засобів повітряного нападу противника на 24 різних локаціях. Ще на десяти локаціях виявили падіння уламків від уже знищених апаратів.

Новини.LIVE інформували, що в ніч проти четверга, 12 листопада, Росія запустила по Україні балістичні ракети та велику кількість безпілотників, серед яких були й реактивні. Як пояснив начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат, успішність перехоплення балістики напряму залежить від того, чи вистачає у військових протиракет.

Того ж дня, 12 листопада, питання посилення української ППО на тлі масованих атак Володимир Зеленський обговорив із генсеком НАТО Марком Рютте. Президент окремо вказав на брак протибалістичних ракет та збої в роботі супутникової мережі Starshield, які ускладнюють захист неба.

Водночас поява оновлених російських "Гераней-5К", які фактично є невеликими крилатими ракетами, не стане для української ППО нездоланною проблемою. Попри те, що під час пікірування ці дрони розганяються до 1000 км/год, наявні в Повітряних сил засоби цілком здатні їх збивати.

Утім, як зауважує авіаційний експерт Геннадій Хазан, розраховувати на стовідсоткове знищення таких цілей щодня не варто. На результати роботи ППО суттєво впливає сезонна негода, а також низка інших чинників, які військові наразі не розкривають.