Российский дрон в небе. Фото: REUTERS

В ночь на 13 ноября украинские защитники сбили 80 российских беспилотников из 117 запущенных. Среди них были обычные и реактивные "Шахеды", "Герберы" и дроны-имитаторы. Враг атаковал с шести разных направлений, в частности из оккупированного Крыма. Боевые действия по отражению нападения продолжаются, в небе до сих пор находятся вражеские цели.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования Воздушных сил ВСУ.

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Всего россияне направили на территорию Украины 117 дронов. В этом арсенале были классические и реактивные ударные «Шахеды», в частности, последних военные насчитали 63 единицы. Также были использованы аппараты типа «Гербера» и специальные дроны-имитаторы под названием "Пародия".

Запуски происходили одновременно из нескольких географических точек. Враг использовал пусковые площадки в российских городах Орел, Курск, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск. Кроме того, часть беспилотников вылетела с аэродрома Гвардейское, расположенного на территории временно оккупированного Крыма.

По состоянию на 07:30 13 ноября военные подтвердили сбивание или подавление средствами РЭБ 80 вражеских аппаратов. Среди уничтоженных целей — "Герберы", другие типы беспилотников и "Шахеды", включая 39 реактивных модификаций.

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В то же время специалисты зафиксировали прямые попадания средств воздушного нападения противника в 24 различных локациях. Еще в десяти локациях обнаружили падение обломков от уже уничтоженных аппаратов.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на четверг, 12 ноября, Россия запустила по Украине баллистические ракеты и большое количество беспилотников, среди которых были и реактивные. Как пояснил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат, успешность перехвата баллистических ракет напрямую зависит от того, хватает ли у военных противоракет.

В тот же день, 12 ноября, вопрос об усилении украинской ПВО на фоне массированных атак Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Президент отдельно указал на нехватку противобаллистических ракет и сбои в работе спутниковой сети Starshield, которые затрудняют защиту воздушного пространства.

В то же время появление обновленных российских «Гераней-5К», которые фактически являются небольшими крылатыми ракетами, не станет для украинской ПВО непреодолимой проблемой. Несмотря на то, что при пикировании эти дроны разгоняются до 1000 км/ч, имеющиеся у Воздушных сил средства вполне способны их сбивать.

Впрочем, как отмечает авиационный эксперт Геннадий Хазан, рассчитывать на стопроцентное уничтожение таких целей каждый день не стоит. На результаты работы ПВО существенно влияют сезонные погодные условия, а также ряд других факторов, которые военные пока не раскрывают.