Українська протиповітряна оборона. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські Повітряні сили здатні протидіяти новим "Гераням-5К", проте щоденне 100% знищення загроз є нереальним. За словами експерта Геннадія Хазана, на статистику збиття дуже сильно впливає сезонна негода, а також низка суб'єктивних перешкод, деталі яких наразі не розголошуються.

Про це Геннадій Хазан ексклюзивно розповів в ефірі для Новини.LIVE.

Реклама

Чи може ППО в Україні протистояти новим малогабаритним ракетам "Герань-5К"

Поява в українському небі крилатих ракет "Герань-5К", оснащених термобаричною бойовою частиною, не створила нездоланних проблем для вітчизняної системи протиповітряної оборони. Президент української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан наголошує, що це озброєння абсолютно не є якоюсь надпотужною зброєю, яку нереально знищити. Повітряні сили ЗСУ продовжують методично працювати по цих цілях.

"Щодо збиття, нічого надскладного від інших модифікацій не з'явилося. Тими наявними засобами, які є в нас на сьогоднішній день в повітряних силах України, збивали, збиваємо, я вважаю, що будемо збивати у майбутньому", — переконаний авіатор.

Попри наявність ефективних засобів захисту, експерт вказує на гостру потребу в отриманні нових комплексів. Це дозволило б суттєво підвищити ефективність і вийти на оптимальний коефіцієнт знищення ворожих ракет, який оцінюється у 92–96%.

Читайте також:

"Багато в мене там питають людей, скажіть, будь ласка, чому не можна знищувати 100%? 100% це просто нереально, кожного дня, тому що в один день, гіпотетично, раз на рік це може вдастся це зробити", — зазначає Геннадій Хазан.

Від чого залежить коефіцієнт збиття

Згідно з офіційними звітами, які регулярно комунікує Юрій Ігнат, українські військові демонструють високі результати. Зазвичай вдається ліквідувати понад 80% цілей. Але така результативність напряму пов'язана з метеорологічними умовами. Президент авіаційної асоціації констатує, що із настанням сезону поганої нельотної погоди виникають об'єктивні обмеження для використання бойової авіації. Через це показник знищених об'єктів може дещо просідати.

Крім погодних факторів, існують і більш приховані проблеми. Авіатор зізнався, що володіє інформацією про нетехнічні причини, які заважають силам ППО працювати ефективніше.

"Наразі я не маю повноважень це питання підняти або розповісти докладно, я маю серйозну інформацію про суб'єктивні перешкоди або завади, які стоять у нас для збиття подібних цілей", — підкреслив експерт.

Новини.LIVE повідомляли, що Геннадій Хазан також повідомляв, що "Герань-5К" справді може набирати швидкість до 1000 км/год, але вона не є сталою. Повітряні сили ЗСУ мають достатньо штатних засобів, здатних ефективно перехоплювати й знищувати подібні цілі.

Тим часом глава держави Володимир Зеленський розраховує вже 11 листопада отримати новий сучасний радар данського виробництва для потреб ППО. Загалом Київ веде спільну роботу з десятьма державами-партнерами для зміцнення повітряного щита, серед яких ключову роль відіграють Данія, Норвегія та Німеччина.