Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський сподівається вже завтра, 11 листопада 2026 року, побачити новий радар данського виробництва для української ППО. Україна розраховує отримати це обладнання якомога швидше. Наразі Київ співпрацює з десятьма країнами над посиленням протиповітряної оборони, зокрема з Данією, Норвегією та Німеччиною.

Про це глава держави сказав під час спілкування з представника ЗМІ у вівторок, 10 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський про новий радар для ППО України

Україна продовжує взаємодію з міжнародними партнерами для посилення протиповітряної оборони. За словами президента Володимира Зеленського, до цієї роботи залучені десять країн. Окремо він відзначив лідерство Данії та Норвегії, а також участь Німеччини.

Глава держави висловив сподівання, що вже 11 листопада зможе побачити новий радар данського виробництва для FREYJA. Зеленський також наголосив, що важливо, аби обладнання запрацювало.

"Завтра, сподіваюся, я побачу новий радар данського виробництва для FREYJA. Дай Боже, щоб усе запрацювало", — зазначив лідер

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За словами Зеленського, Україна розраховує отримати це обладнання якомога швидше.

Україна хоче випробувати антибалістичну систему FREYJA вже цієї зими

Окремо президент розповів про роботу з міжнародними партнерами над створенням системи FREYJA, яка має посилити захист України від балістичних ракет. За його словами, йдеться не лише про отримання системи взимку та перевірку її роботи, а й про можливості нарощування виробництва.

Зеленський наголосив, що Україна розглядає як випробування антибалістичної системи, так і перспективи збільшення її виробництва.

"Ми говоримо не лише про те, щоб отримати FREYJA взимку та перевірити, як працюватиме ця антибалістична система, а й про можливості нарощування виробництва", — зазначив глава держави.

Новини.LIVE інформували, що Данія надасть Україні новий оборонний пакет на 645 млн євро, кошти спрямують на ударні дрони, безпілотники-перехоплювачі, амуніцію для F-16 та програму PURL. Окремо країна виділить 20 млн євро на підтримку енергетики Херсонської області. Також Україна та Данія обговорили спільне виробництво озброєння, розвиток оборонних технологій і програму FREYJA.

Новини.LIVE писали, що Німеччина наразі не має можливості передавати Україні додаткові системи Patriot, оскільки вже надане озброєння поки не вдасться компенсувати без послаблення власної оборони. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус закликав інші країни активніше долучатися до посилення української ППО. Питання додаткової військової підтримки України обговорять на засіданні Контактної групи з питань оборони в середині листопада.