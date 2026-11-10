Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский надеется уже завтра, 11 ноября 2026 года, увидеть новый радар датского производства для украинской ПВО. Украина рассчитывает получить это оборудование как можно скорее. В настоящее время Киев сотрудничает с десятью странами в целях укрепления противовоздушной обороны, в частности с Данией, Норвегией и Германией.

Об этом глава государства заявил во время общения с представителями СМИ во вторник, 10 ноября, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский о новом радаре для ПВО Украины

Украина продолжает взаимодействовать с международными партнерами для укрепления противовоздушной обороны. По словам президента Владимира Зеленского, к этой работе привлечены десять стран. Отдельно он отметил лидерство Дании и Норвегии, а также участие Германии.

Глава государства выразил надежду, что уже 11 ноября сможет увидеть новый радар датского производства для FREYJA. Зеленский также подчеркнул, что важно, чтобы оборудование заработало.

"Завтра, надеюсь, я увижу новый радар датского производства для FREYJA. Дай Бог, чтобы всё заработало", — отметил лидер

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По словам Зеленского, Украина рассчитывает получить это оборудование как можно скорее.

Украина хочет испытать антибаллистическую систему FREYJA уже этой зимой

Отдельно президент рассказал о работе с международными партнерами над созданием системы FREYJA, которая должна усилить защиту Украины от баллистических ракет. По его словам, речь идет не только о получении системы зимой и проверке ее работы, но и о возможностях наращивания производства.

Зеленский подчеркнул, что Украина рассматривает как испытания антибаллистической системы, так и перспективы увеличения её производства.

"Мы говорим не только о том, чтобы получить FREYJA зимой и проверить, как будет работать эта антибаллистическая система, но и о возможностях наращивания производства", — отметил глава государства.

Новини.LIVE сообщали, что Дания предоставит Украине новый оборонный пакет на 645 млн евро, средства будут направлены на ударные дроны, беспилотники-перехватчики, боеприпасы для F-16 и программу PURL. Отдельно страна выделит 20 млн евро на поддержку энергетики Херсонской области. Также Украина и Дания обсудили совместное производство вооружения, развитие оборонных технологий и программу FREYJA.

Новини.LIVE писали, что Германия пока не имеет возможности передавать Украине дополнительные системы Patriot, поскольку уже предоставленное вооружение пока не удастся компенсировать без ослабления собственной обороны. Министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал другие страны активнее участвовать в укреплении украинской ПВО. Вопрос о дополнительной военной поддержке Украины будет обсуждаться на заседании Контактной группы по вопросам обороны в середине ноября.