Украинская противовоздушная оборона. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские Воздушные силы способны противодействовать новым «Гераням-5К», однако ежедневное 100-процентное уничтожение угроз нереально. По словам эксперта Геннадия Хазана, на статистику сбитых аппаратов очень сильно влияют сезонные погодные условия, а также ряд субъективных препятствий, подробности которых пока не разглашаются.

Об этом Геннадий Хазан эксклюзивно рассказал в эфире для Новини.LIVE.

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Может ли ПВО в Украине противостоять новым малогабаритным ракетам "Герань-5К"

Появление в украинском небе крылатых ракет "Герань-5К", оснащенных термобарической боевой частью, не создало непреодолимых проблем для отечественной системы противовоздушной обороны. Президент украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан подчеркивает, что это вооружение абсолютно не является каким-то сверхмощным оружием, которое невозможно уничтожить. Воздушные силы ВСУ продолжают методично работать над этими целями.

"Что касается сбивания, ничего сверхсложного по сравнению с другими модификациями не появилось. Теми имеющимися средствами, которые есть у нас на сегодняшний день в Воздушных силах Украины, сбивали, сбиваем, я считаю, что будем сбивать и в будущем", — убежден авиатор.

Несмотря на наличие эффективных средств защиты, эксперт указывает на острую необходимость в получении новых комплексов. Это позволило бы существенно повысить эффективность и выйти на оптимальный коэффициент уничтожения вражеских ракет, который оценивается в 92–96%.

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"Многие люди там спрашивают меня: скажите, пожалуйста, почему нельзя уничтожать 100%? 100% — это просто нереально каждый день, потому что в один день, гипотетически, раз в год это может удастся сделать", — отмечает Геннадий Хазан.

От чего зависит коэффициент сбивания

Согласно официальным отчетам, которые регулярно публикует Юрий Игнат, украинские военные демонстрируют высокие результаты. Обычно удается уничтожить более 80% целей. Но такая результативность напрямую зависит от метеорологических условий. Президент авиационной ассоциации констатирует, что с наступлением сезона плохой нелетной погоды возникают объективные ограничения для использования боевой авиации. Из-за этого показатель уничтоженных объектов может несколько снижаться.

Помимо погодных факторов, существуют и более скрытые проблемы. Авиатор признался, что располагает информацией о нетехнических причинах, мешающих силам ПВО работать эффективнее.

"Пока у меня нет полномочий поднять этот вопрос или рассказать подробно, но у меня есть серьёзная информация о субъективных препятствиях или помехах, которые мешают нам сбивать подобные цели", — подчеркнул эксперт.

Новини.LIVE сообщали, что Геннадий Хазан также отмечал, что "Герань-5К" действительно может развивать скорость до 1000 км/ч, но она не является постоянной. Воздушные силы ВСУ располагают достаточным количеством штатных средств, способных эффективно перехватывать и уничтожать подобные цели.

Между тем глава государства Владимир Зеленский рассчитывает уже 11 ноября получить новый современный радар датского производства для нужд ПВО. В целом Киев ведет совместную работу с десятью государствами-партнерами по укреплению воздушного щита, среди которых ключевую роль играют Дания, Норвегия и Германия.