Герань-5. Фото: росЗМІ

Поява модифікованих російських "Гераней-5К", які по суті є малогабаритними крилатими ракетами, не буде критичною проблемою для української ППО. Попри здатність розганятися до 1000 км/год під час пікірування, дані цілі є цілком вразливими для наявних засобів ураження Повітряних сил ЗСУ.

Таку думку висловив президент української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, авіатор Геннадій Хазан в ефірі для Новини.LIVE.

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Росія зробила з дрона малогабаритну крилату ракету

Президент української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан зазначає, що це вже не просто безпілотники, а повноцінні модернізовані крилаті ракети. Відповідно, і реагувати на них потрібно як на загрозу ракетного рівня.

Крейсерська швидкість апарата становить 450 км/год. Проте найбільше дискусій викликала інформація про здатність ракети розганятися до 1000 км/год.

Геннадій Хазан пояснив природу цього показника, щоб уникнути паніки серед населення.

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"А от параметр на окремих маневрах 1000 кілометрів на годину, в цього параметру є певна історія... під час пікірування, наприклад, це один з елементів польоту, ця крилата ракета може розганятися до тисячі кілометрів на годину", — уточнив авіатор.

Він підкреслив, що основну частину маршруту ракета долає на значно меншій швидкості. Іноді показники знижуються навіть до 400 км/год, особливо коли ціль запрограмована на максимальну дальність ураження, наприклад, для удару по західних регіонах України, де критично важлива економія пального.

Західна електроніка у російській зброї

Дослідження вцілілих зразків модифікованих ракет дозволило фахівцям точно встановити, які саме елементи навігації використовує противник. Найбільше занепокоєння викликає підтверджений факт наявності західних компонентів. Експерт навів приклад системної проблеми з американськими процесорами від фірми Texas Instruments, які продовжують знаходити у російській зброї вже понад два роки.

Хазан пропонує діяти радикальніше. На його думку, необхідно опломбувати досліджений зразок із західними деталями та офіційно відправити його президенту США з чітким запитанням про дієвість санкцій. Експерт зазначив, що Росія отримує деталі через численні компанії, але наголошує, що відповідні служби повинні унеможливити доступ агресора до компонентів, без яких неможливо скласти ракету.

Чи здатна ППО України збивати Герань-5К

Попри технічні вдосконалення російської зброї, "Герань-5К" не є якоюсь суперзброєю. Експерт пояснив, що українські Повітряні сили успішно протидіють цим ракетам тими засобами, які вже стоять на озброєнні.

"Єдина річ, що дуже хочеться, щоб з'явилися нові взірці озброєння, які би дозволяли коефіцієнт знищення цих об'єктів в повітрі збільшити, щоб довести 92-96%, це такий оптимальний коефіцієнт знищення", — пояснив він.

Новини.LIVE інформували, що Росія модернізувала безпілотник "Герань-5", перетворивши його на компактну крилату ракету зі швидкістю польоту до 1000 км/год. Майже цілий апарат упав в українському полі, після чого фахівці ГУР дослідили деталі. У системі наведення виявили китайський мікрокомп'ютер і близько сотні деталей іноземного походження, які ворог досі завозить в обхід міжнародних обмежень.

Водночас воєнна розвідка виклала перелік зі 155 російських заводів холдингу "Роселектроніка" зі структури "Ростєху". Ці компанії масово випускають мікроелектроніку для ракет, БпЛА, комплексів РЕБ та бойової авіації, проте чимало з них досі не потрапили до санкційних списків союзників України.

Нещодавно росіяни почали використовувати в бою габаритнішу модифікацію дрона "Гербера" з радіусом польоту до 1200 кілометрів. Вагу бойової частини збільшили до 25 кілограмів, а уламки цієї вдосконаленої моделі вже навіть фіксували на території Польщі.

Крім того, армія РФ перейшла до застосування дронів із машинним зором та елементами ШІ, здатних бити по цілях в автономному режимі. Такі апарати звіряють маршрут із рельєфом місцевості без підключення до GPS і самостійно захоплюють об'єкти без участі людини, через що звичайні глушилки та системи РЕБ проти них фактично безсилі.