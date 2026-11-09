Нова Герань-5 К5-К: ГУР дослідило російську малогабаритну ракету

Герань-5 К5-К. Фото: typical_akkerman/Instagram

Росія перетворила дрон "Герань-5" на повноцінну малогабаритну крилату ракету, здатну розганятися до 1000 км/год. Один із таких апаратів нещодавно упав в українському полі майже неушкодженим. Фахівці ГУР розібрали зброю і знайшли всередині систему наведення з китайським мікрокомп'ютером та майже сотню імпортних деталей, які Росія досі може отримувати попри санкції.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на аналіз експертів для проєкту ГУР War&Sanctions.

Реклама

Оновлені характеристики "Герань-5" та як дрон став ракетою

Російські війська почали застосовувати модифікацію "Герань-5 К5-К" на початку цієї осені. Зброя зазнала суттєвих змін. Завдяки новим аеродинамічним та технічним показникам експерти тепер класифікують її не як безпілотник, а як повноцінну малогабаритну крилату ракету.

Детально вивчити новинку вдалося після того, як один з апаратів з dgfd просто посеред поля в Україні і майже не зазнав пошкоджень.

Інженери зберегли нормальну аеродинамічну схему. Ракета має однокільове хвостове оперення, руль напрямку та нерухомі стабілізатори, а пряме стріловидне крило розміщене за схемою верхньоплана.

Читайте також:

Проте габарити і льотні можливості змінилися у цієї моделі:

Розмір: довжина скоротилася з 6,5 до 4 метрів, а розмах крил — з 3,2 до 3 метрів.

Висота: ракета тепер може підніматися на 6 кілометрів (раніше межею були 5 км).

Швидкість: крейсерський хід зріс до понад 450 км/год, а на маневрах швидкість сягає 1000 км/год.

Ударна міць: вага термобаричної бойової частини ТББЧ-90 становить 90 кг, дальність ураження залишилася на рівні 1000 км.

Компоненти, які знайшли у Герань-5 К5-К. Фото: скриншот

Рухає ракету турбореактивний двигун ТРД-200. Росіяни збирають його на заводі в Алабузі, використовуючи китайські комплектуючі. ГУР з'ясувало, що електронні комплектуючі росіяни повністю скопіювали з останніх версій реактивного БпЛА "Герань-4 Сікер". На борту стоять польотний контролер, інерціальна навігація "SADRA seeker" (з модулем "МОХ"), трекер, mesh-модем та скопійована 16-елементна CRP-антена Harxon GI-006.

Які компоненти містить Герань-5 К5-К. Фото: криншот

Головна відмінність навігації полягає у блоці "Сусанін". Це оптико-електронна кореляційна система. Вона зчитує картинку через камеру подвійного діапазону, адже в старих версіях були звичайні оптичні датчики. Блок "Сусанін" порівнює її з еталонними фото, завантаженими в пам'ять. Це допомагає ракеті точно триматися маршруту.

Обробляє всі ці дані китайський мікрокомп'ютер "Coke Pi". Це аналог відомого Raspberry Pi. Він захований у пластиковий корпус із маркуванням. До речі, схожий блок обчислень під назвою "Сосиска" експерти раніше знаходили в дронах "Гербера-2", але там він відповідав за відстеження перехоплювачів.

Після розбору "Герані-5 К5-К" експерти ГУР виявили всередині 93 електронні компоненти, виготовлені іноземними компаніями.

Загалом походження цих деталей іде з:

США — 52 компоненти;

Китай — 10 компонентів;

Швейцарія — 10 компонентів.

При цьому аби приховати канали постачання, росіяни активно стирають маркування на електроніці. Зокрема, вони намагалися заховати назви на інерціальних модулях японської фірми Murata та цифрових сигнальних процесорах DSP американського виробника Texas Instruments.

"Такі дії рф свідчать, що санкції працюють і створюють складнощі для її ланцюгів постачання: зростають ціни, строки поставки та ризики зриву. А значить, системна робота з посилення санкційного тиску та контролю за дотриманням обмежень здатна позбавити агресора спроможностей продовжувати війну", — підсумували в ГУР.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що російські збройові заводи продовжують працювати в обхід міжнародних обмежень. Кілька днів тому в ГУР викрили, що запаси російських військ перевищують 700 балістичних і кілька тисяч крилатих ракет, а щомісяця ворог збирає понад дві сотні одиниць далекобійного озброєння.

Окрім цього, росіяни вдосконалили свої дрони "Гербера". Нова версія апарата здатна долати до 1200 кілометрів і несе 25 кілограмів вибухової речовини — такий модернізований безпілотник уже помічали навіть на території сусідньої Польщі.

Головне управління розвідки викрило список зі 155 оборонних підприємств концерну "Ростех", які постачають мікросхеми та вузли для російських ракет, авіації й систем радіоелектронної боротьби. Багато хто з цих виробників досі не фігурує в міжнародних санкційних списках, через що Кремль безперешкодно знаходить лазівки для імпорту технологій.